São Paulo aposta em "detox" do elenco para voltar aos trilhos na temporada

O São Paulo ganhou uma trégua em maio à má fase na temporada. Foi dado ao elenco tricolor três dias de folga após a polêmica derrota para o Palmeiras, em pleno Morumbis, e a expectativa é de que os atletas se reapresentem em melhores condições para o prosseguimento do calendário.

Vindo de uma sequência de jogos extremamente desgastante, incluindo a eliminação na Libertadores e derrotas recentes contra os rivais Santos e Palmeiras, o São Paulo aposta neste período "detox" para que seus atletas possam descansar e se fortalecerem sobretudo mentalmente ao lado de familiares e amigos antes de retomar a rotina de trabalho.

Alguns jogadores estrangeiros do São Paulo, por exemplo, decidiram viajar para seus respectivos países para aproveitar os três dias de folga. Outros preferiram não registrar o período de descanso em suas redes sociais devido ao mau momento atravessado pela equipe.

O elenco tricolor se reapresenta no CT da Barra Funda na tarde de quinta-feira, mais precisamente as 17h (de Brasília), iniciando a preparação para o duelo com o Grêmio, que acontece somente no dia 16 de outubro, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Nestes últimos dias, apenas os atletas que se recuperam de problemas físicos trabalharam no CT da Barra Funda, casos de Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito) e Rafael Toloi (lesão na região posterior da coxa esquerda).

Até lá, o técnico Hernán Crespo terá exatamente uma semana para preparar a equipe, buscando otimizar ao máximo o tempo livre proporcionado pela data FIFA de outubro, que acontece do dia 6 ao dia 14.

O São Paulo caiu da sétima para a oitava posição do Campeonato Brasileiro na última rodada e precisa voltar a pontuar para não se distanciar do G6, grupo dos seis primeiros colocados que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores.