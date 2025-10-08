Topo

Esporte

São Paulo aguarda a publicação dos cinco áudios do VAR que pediu para a CBF

Árbitro Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro - Ettore Chiereguini/AGIF
Árbitro Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

08/10/2025 23h44

O São Paulo comemorou a liberação da Fifa para que a CBF possa publicar os áudios do VAR de lances polêmicos do Choque-Rei e espera que isso seja feito rapidamente.

Vitória nos bastidores

O UOL apurou que o clube aguarda a publicação dos cinco áudios dos lances reclamados nesta quinta-feira. O Tricolor cita erros capitais da arbitragem de Ramon Abatti Abel e do VAR Ilbert Estevam da Silva.

A decisão da CBF vem acompanhada de uma mudança no protocolo de divulgação dos áudios das 'checagem silenciosas' — isto é, quando há intervenção do VAR, mas o árbitro de campo não é chamado ao monitor. A CBF divulgou que, a partir de agora, passará a também divulgar esses áudios, sem ter que pedir permissão à Fifa.

O 'sim' da CBF e mudança de protocolo da Fifa são vistos como vitória nos bastidores. Como o UOL mostrou, o São Paulo encontrou resistência na CBF pela divulgação dos áudios, mas ganhou na insistência e convenceu a confederação a enviar um ofício à Fifa. A interlocução vinha sendo liderada pelo presidente Julio Casares.

O mandatário são-paulino ligou para Samir Xaud, presidente da CBF, e para Rodrigo Cintra, coordenador-geral da Comissão de Arbitragem, logo depois do clássico de domingo. Nas conversas, a CBF admitiu os erros de arbitragem e, horas depois, por meio de nota, anunciou as suspensões de Abatti Abel e Estevam da Silva do quadro atual.

Os cinco lances

O São Paulo reclama de cinco erros capitais no jogo de domingo: a não expulsão de Gómez, uma falta em Tapia no gol do Palmeiras, o amarelo para Andreas Pereira que deveria ter sido vermelho e um pênalti não marcado de Allan em Tapia. Neste último, o mais polêmico, a arbitragem entendeu que o palmeirense escorregou e que isso anularia a marcação.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

América-MG e Vila Nova empatam e ficam em posição intermediária na tabela da Série B

América-MG empata com Vila Nova e aumenta sequência invicta como mandante

Everton Ribeiro revela sucesso em cirurgia: "Voltarei 100%"

São Paulo aguarda a publicação dos cinco áudios do VAR que pediu para a CBF

Com gol no fim da prorrogação, França elimina Japão e vai às quartas do Mundial sub-20

Após derrota para o Mirassol, Renê admite "vacilos" do Fluminense e critica arbitragem

Procuradoria do STJD denuncia árbitros, cartolas do São Paulo e Vitor Roque

Avaí vence o Volta Redonda e conquista primeira vitória com Vinícius Bergantin

Mirassol vence Fluminense, volta ao G-4 e festeja permanência no Brasileirão em 2026

Mirassol bate Fluminense e retorna ao G4 do Campeonato Brasileiro

Após pedido do São Paulo, CBF recebe aval da Fifa para divulgar decisões sem revisão no VAR