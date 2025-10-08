Santos x Corinthians: veja valores e como comprar ingressos para o clássico pelo Brasileirão

O Santos abrirá nesta quinta-feira a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no dia 15 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

A comercialização será online, através do site do Sócio Rei. Não haverá torcida visitante, por determinação do Ministério Público de São Paulo.

Amanhã começa a venda de ingressos para o clássico Santos x Corinthians, no #Alçapão! ???? O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro. A prioridade de compra é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma completo:... pic.twitter.com/1hwb0pbZaB ? Santos FC (@SantosFC) October 8, 2025

Cronograma de vendas

Quinta-feira (09/10) - 13 horas - Apenas Sócios



Quinta-feira (09/10) - 17 horas - Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 09/10



Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 09/10



Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 09/10



Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 09/10



Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 17 horas - 09/10

Preços dos ingressos

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00



Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00



Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) (visitante)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00



Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 72,00



Gold: R$ 50,00



Black: R$ 25,00

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 72,00



Gold: R$ 50,00



Black: R$ 25,00

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 72,00



Gold: R$ 50,00



Black: R$ 25,00

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 72,00



Gold: R$ 50,00



Black: R$ 25,00

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 72,00



Gold: R$ 50,00



Black: R$ 25,00

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 72,00



Gold: R$ 50,00



Black: R$ 25,00

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Detalhes de Santos x Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O Corinthians está na 12ª colocação, com 33 pontos.