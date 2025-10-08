Santos x Corinthians: veja valores e como comprar ingressos para o clássico pelo Brasileirão
O Santos abrirá nesta quinta-feira a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no dia 15 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).
A comercialização será online, através do site do Sócio Rei. Não haverá torcida visitante, por determinação do Ministério Público de São Paulo.
Cronograma de vendas
Quinta-feira (09/10) - 13 horas - Apenas Sócios
Quinta-feira (09/10) - 17 horas - Público geral (Santos Mais Popular)
Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 09/10
Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 09/10
Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 09/10
Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 09/10
Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 17 horas - 09/10
Preços dos ingressos
Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 24)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
Arquibancada Princesa Isabel (P19) (visitante)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Detalhes de Santos x Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O Corinthians está na 12ª colocação, com 33 pontos.