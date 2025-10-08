Topo

Santos x Corinthians: veja valores e como comprar ingressos para o clássico pelo Brasileirão

08/10/2025 17h28

O Santos abrirá nesta quinta-feira a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no dia 15 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

A comercialização será online, através do site do Sócio Rei. Não haverá torcida visitante, por determinação do Ministério Público de São Paulo.

Cronograma de vendas

Quinta-feira (09/10) - 13 horas - Apenas Sócios

Quinta-feira (09/10) - 17 horas - Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 09/10

Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 09/10

Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 09/10

Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 09/10

Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 17 horas - 09/10

Preços dos ingressos

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) (visitante)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Detalhes de Santos x Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O Corinthians está na 12ª colocação, com 33 pontos.

