Santos tem o 4º melhor desempenho contra times do G6 do Brasileirão; veja números

08/10/2025 07h00

É fato que a campanha do Santos no Campeonato Brasileiro não é nada boa. O time alvinegro ocupa a 16ª colocação na tabela, com apenas 28 pontos, e briga contra o rebaixamento. Apesar disso, um fator chama atenção: o desempenho do Peixe contra times do G6.

De acordo com números do Sofascore, o time praiano possui 38,9% de aproveitamento contra os seis primeiros colocados do Brasileirão (Mirassol, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras). Ao todo, são seis jogos, duas vitórias, um empate e três derrotas.

As vitórias tiveram como vítimas Flamengo e Cruzeiro, enquanto o empate ocorreu contra o Bahia, que também foi responsável por uma das derrotas. Os outros reveses aconteceram contra Mirassol e Botafogo.


O time de Juan Pablo Vojvoda ainda tem pela frente mais seis jogos contra os atuais times do G6, sendo dois contra o Palmeiras, já que o duelo do primeiro turno foi adiado. A CBF ainda não definiu uma data para o clássico da 13ª rodada.

O próximo adversário do pelotão de elite do Brasileiro será o Botafogo, mas antes o Santos tem compromissos marcados contra Corinthians e Vitória, que integram a parte de baixo da tabela.

Dominância contra times do Z4

Já contra as equipes piores colocadas na tabela, o Santos tem um desempenho melhor. São três triunfos e um empate contra Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport, atuais integrantes do Z4. O Peixe ainda enfrentará todos estes adversários no torneio.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

