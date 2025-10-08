Santos tem o 4º melhor desempenho contra times do G6 do Brasileirão; veja números

É fato que a campanha do Santos no Campeonato Brasileiro não é nada boa. O time alvinegro ocupa a 16ª colocação na tabela, com apenas 28 pontos, e briga contra o rebaixamento. Apesar disso, um fator chama atenção: o desempenho do Peixe contra times do G6.

De acordo com números do Sofascore, o time praiano possui 38,9% de aproveitamento contra os seis primeiros colocados do Brasileirão (Mirassol, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras). Ao todo, são seis jogos, duas vitórias, um empate e três derrotas.

As vitórias tiveram como vítimas Flamengo e Cruzeiro, enquanto o empate ocorreu contra o Bahia, que também foi responsável por uma das derrotas. Os outros reveses aconteceram contra Mirassol e Botafogo.

Os desempenhos dos times do @Brasileirao 2025 contra o G6 e contra o Z4 da competição! ???? Quem é a maior surpresa da lista? pic.twitter.com/Ho6C0ZFrvU ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 7, 2025

O time de Juan Pablo Vojvoda ainda tem pela frente mais seis jogos contra os atuais times do G6, sendo dois contra o Palmeiras, já que o duelo do primeiro turno foi adiado. A CBF ainda não definiu uma data para o clássico da 13ª rodada.

O próximo adversário do pelotão de elite do Brasileiro será o Botafogo, mas antes o Santos tem compromissos marcados contra Corinthians e Vitória, que integram a parte de baixo da tabela.

Dominância contra times do Z4

Já contra as equipes piores colocadas na tabela, o Santos tem um desempenho melhor. São três triunfos e um empate contra Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport, atuais integrantes do Z4. O Peixe ainda enfrentará todos estes adversários no torneio.

Próximo jogo do Santos