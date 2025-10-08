Santos se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Corinthians

Depois de dois dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. O técnico Juan Pablo Vojvoda prepara o time para o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Alexis Duarte foi desfalque, já que está com a seleção do Paraguai. Ele defenderá o país em dois amistosos na data Fifa e, por isso, não fica à disposição contra o Timão. A seleção paraguaia encara a Coréia do Sul no dia 14, véspera do clássico, às 8 horas, em Seul.

Vojvoda também não poderá contar com Tiquinho Soares contra o Corinthians. O centroavante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Mayke, por sua vez, é dúvida. O lateral direito foi desfalque diante do Ceará por uma inflamação no joelho direito.

Em compensação, Victor Hugo deve ser novidade. O meio-campista está em transição com fisioterapia depois de sofrer uma lesão muscular.

E o Neymar?

Neymar segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno. Durante a folga do elenco, o astro realizou treinos físicos em uma academia particular.

Programação do Santos

O elenco volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.