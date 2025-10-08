Santos se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Corinthians
Depois de dois dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. O técnico Juan Pablo Vojvoda prepara o time para o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O zagueiro Alexis Duarte foi desfalque, já que está com a seleção do Paraguai. Ele defenderá o país em dois amistosos na data Fifa e, por isso, não fica à disposição contra o Timão. A seleção paraguaia encara a Coréia do Sul no dia 14, véspera do clássico, às 8 horas, em Seul.
Vojvoda também não poderá contar com Tiquinho Soares contra o Corinthians. O centroavante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Mayke, por sua vez, é dúvida. O lateral direito foi desfalque diante do Ceará por uma inflamação no joelho direito.
Em compensação, Victor Hugo deve ser novidade. O meio-campista está em transição com fisioterapia depois de sofrer uma lesão muscular.
E o Neymar?
Neymar segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno. Durante a folga do elenco, o astro realizou treinos físicos em uma academia particular.
Programação do Santos
O elenco volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.
Próximo jogo do Santos
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.