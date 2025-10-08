Topo

Esporte

Santos se "protege" e renova com seis Meninos da Vila em 2025

08/10/2025 06h00

Na última terça-feira, o Santos anunciou o primeiro contrato profissional do volante Mateus Mendes, de apenas 16 anos, e deu continuidade à série de renovações com os Meninos da Vila. Ao todo, o Peixe já firmou vínculo com seis jovens das categorias de base na temporada, sendo quatro entre setembro e outubro.

Além de Mateus, assinaram o primeiro vínculo profissional com o Santos o goleiro Arthur do Vale, o volante Vinícius Rocha e os atacantes David Nogueira e Nadson. Já o goleiro João Pedro não teve seu vínculo ampliado, mas assinou um aditivo contratual com o clube praiano.

Entre os atletas, cinco são nascidos em 2009 e completaram 16 anos em 2025. Apenas João Pedro, nascido em 2008, tem 17 anos. O goleiro também é o único com contrato até 2027, já que os demais tem vínculo firmado com o Santos até 2028.

Com as movimentações para as assinaturas dos contratos, fica claro o plano do Santos de "proteger" os garotos diante do mercado para que, futuramente, sejam transformados em ativos para possíveis transferências.

Chance no profissional

O contrato profissional também dá aos atletas uma possibilidade maior de promoção ao time principal do Santos. Prova disso são os Meninos da Vila recém-promovidos ao atual elenco, como por exemplo Gabriel Bontempo, JP Chermont, Souza, Robinho Jr., Hyan entre outros que chegaram a ser relacionados para jogos da equipe no ano.

A oportunidade no profissional também pode motivar uma possível venda para o futebol exterior. Na atual temporada, por exemplo, o jovem atacante Luca Meirelles deixou o Peixe rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões na cotação atual).

Renovações dos Meninos da Vila

  • Mateus Mendes (volante, 16 anos) - vínculo até março de 2028

  • Vinícius Rocha (volante, 16 anos) - vínculo até julho de 2028

  • João Pedro (goleiro, 17 anos) - vínculo até abril de 2027

  • David Nogueira (atacante, 16 anos) - vínculo até julho de 2028

  • Arthur do Vale (goleiro, 16 anos) - vínculo até março de 2028

  • Nadson (atacante, 16 anos) - vínculo até janeiro de 2028

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Diretora da FPF cita expectativas para Copinha feminina e trata ampliação com cautela: "No momento certo"

Defesa do Corinthians volta a passar ilesa após quase um mês

Santos se "protege" e renova com seis Meninos da Vila em 2025

Palmeiras pode alcançar rivais como melhor mandante do Brasileiro contra o 2° pior visitante

São Paulo aposta em "detox" do elenco para voltar aos trilhos na temporada

Gols secam no Flamengo em meio à indefinição de Filipe Luís com ataque

Justiça nega pedido de Duilio e mantém investigação de cartões corporativos

Estevãomania: caçula da seleção vira favorito de torcedores sul-coreanos

É Data Fifa, mas tem Brasileirão: jogos podem mudar G4 e ampliar pressões

Corinthians: Irmão de Moscardo explode na base e já é observado por Dorival

Marca brasileira tenta aproveitar queda de gigantes no mercado do surfe