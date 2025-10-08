Topo

Santos não vence o Corinthians no Brasileirão há sete jogos; relembre última vitória

08/10/2025 05h00

O Santos não faz um bom Campeonato Brasileiro e precisa mais do que nunca voltar a vencer para fugir da luta contra o rebaixamento. Contra o próximo adversário, no entanto, o Peixe não tem tido vida fácil nos últimos anos.

A equipe encara o Corinthians na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada. O Alvinegro Praiano amarga uma sequência de sete jogos sem vencer o rival pela liga nacional, sendo quatro derrotas e três empates. Ao todo, o time marcou apenas um gol no período e sofreu seis.

A última vez que o Santos superou o Timão pelo Brasileirão foi no dia 17 de fevereiro de 2021, em jogo válido pela edição do ano anterior. Na ocasião, o Peixe, comandado por Cuca, venceu o Clássico Alvinegro em casa por 1 a 0, com gol de Marcos Leonardo.

Na época, inclusive, o retrospecto contra o Corinthians no torneio favorecia o clube praiano. Após o último triunfo, a equipe empatou o clássico seguinte entre os times e alcançou o oitavo jogo seguido de invencibilidade contra o rival no Brasileiro.

Entretanto, o empate foi o ponto de partida do tabu que o Peixe viria a enfrentar contra o Alvinegro Paulista. Desde então, o aproveitamento não chega nem a 15%.

Tabu em 2025

Além disso, o Santos ainda não sabe o que é vencer o Corinthians em 2025. A equipe saiu derrotada dos três clássicos entre os times na temporada, sendo dois pelo Campeonato Paulista e um pelo primeiro turno do Brasileirão.

Últimos clássicos entre Santos x Corinthians no Brasileirão

  • Corinthians 1 x 0 Santos - 18/05/2025 - Campeonato Brasileiro 2025

  • Corinthians 1 x 1 Santos - 29/10/2023 - Campeonato Brasileiro 2023

  • Santos 0 x 2 Corinthians - 21/06/2023 - Campeonato Brasileiro 2023

  • Santos 0 x 1 Corinthians - 22/10/2022 - Campeonato Brasileiro 2022

  • Corinthians 0 x 0 Santos - 25/06/2022 - Campeonato Brasileiro 2022

  • Corinthians 2 x 0 Santos - 21/11/2021 - Campeonato Brasileiro 2021

  • Santos 0 x 0 Corinthians - 08/08/2021 - Campeonato Brasileiro 2021

