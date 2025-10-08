Santos define programação de treinos para semana livre; confira
O Santos definiu, nesta quarta-feira, a programação do elenco para esta semana. O clube não terá compromissos até o dia 15 de outubro, quando recebe o Corinthians, por conta da data Fifa.
Os jogadores ganharam dois dias de descanso após a derrota de 3 a 0 para o Ceará, no último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o grupo se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira.
Até domingo, serão cinco treinamentos. Na sexta-feira, haverá uma atividade em dois períodos, sendo uma de manhã e outra de tarde. No sábado, o elenco terá folga.
Veja a programação do Santos
Quarta-feira (8)
Apresentação às 15h30 e treino às 16h30 no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (9)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (10)
Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.
Treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Sábado (11)
Descanso.
Domingo (12)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Próximo jogo do Santos
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Desfalques e retornos
O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Tiquinho Soares contra o Corinthians. O centroavante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
O zagueiro Alexis Duarte também fica à disposição, já que vai defender o Paraguai em dois amistosos na data Fifa. A seleção paraguaia encara a Coréia do Sul no dia 14, véspera do clássico, às 8 horas, em Seul.
Mayke, por sua vez, é dúvida. O lateral direito foi desfalque diante do Ceará por uma inflamação no joelho direito.
Em compensação, Victor Hugo deve ser novidade. O meio-campista está em transição com fisioterapia depois de sofrer uma lesão muscular.
E o Neymar?
Neymar segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno. Durante a folga do elenco, o astro realizou treinos físicos em uma academia particular.
Situação na tabela
O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.