Santos define programação de treinos para semana livre; confira

O Santos definiu, nesta quarta-feira, a programação do elenco para esta semana. O clube não terá compromissos até o dia 15 de outubro, quando recebe o Corinthians, por conta da data Fifa.

Os jogadores ganharam dois dias de descanso após a derrota de 3 a 0 para o Ceará, no último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o grupo se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira.

Até domingo, serão cinco treinamentos. Na sexta-feira, haverá uma atividade em dois períodos, sendo uma de manhã e outra de tarde. No sábado, o elenco terá folga.

Veja a programação do Santos

Quarta-feira (8)



Apresentação às 15h30 e treino às 16h30 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (9)



Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (10)



Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.

Treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Sábado (11)



Descanso.

Domingo (12)



Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Desfalques e retornos

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Tiquinho Soares contra o Corinthians. O centroavante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O zagueiro Alexis Duarte também fica à disposição, já que vai defender o Paraguai em dois amistosos na data Fifa. A seleção paraguaia encara a Coréia do Sul no dia 14, véspera do clássico, às 8 horas, em Seul.

Mayke, por sua vez, é dúvida. O lateral direito foi desfalque diante do Ceará por uma inflamação no joelho direito.

Em compensação, Victor Hugo deve ser novidade. O meio-campista está em transição com fisioterapia depois de sofrer uma lesão muscular.

E o Neymar?

Neymar segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno. Durante a folga do elenco, o astro realizou treinos físicos em uma academia particular.

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.