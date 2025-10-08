Topo

Corinthians passa sufoco, mas vence e passa em 1º na Libertadores feminina

Tamires, do Corinthians, em ação contra o Independiente Santa Fé, pela Libertadores feminina - Foto: Reprodução/X@LeonasSantaFe
08/10/2025 21h56

O Corinthians garantiu sua classificação às quartas de final da Libertadores feminina, nesta quarta-feira. Pela terceira e última rodada da fase de grupos, as Brabas venceram o Independiente Santa Fé por 1 a 0, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.

Gabi Zanotti marcou o gol da vitória do Corinthians, logo no início da partida. Sem inspiração no ataque, o Timão levou um susto no segundo tempo, com um gol da equipe colombiana que foi anulado pelo VAR.

Com a vitória, o Timão foi a sete pontos, assim como o segundo colocado Independiente de Valle, mas fica em primeiro lugar pelo saldo de gols. Já o Santa Fé se despede da competição com três pontos, na terceira posição do Grupo A.

Nas quartas de final, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors, no sábado. O Independiente del Valle terá a Ferroviária pela frente, na mesma data. Os outros confrontos ainda serão definidos.

Como foi o jogo

Precisando da vitória, o Santa Fé começou o jogo pressionando, e a goleira Nicole trabalhou logo cedo. Mas as Brabas equilibraram a partida, com bola no travessão.

Gabi Zanotti abriu o placar para o Timão, aos 11. A camisa 10 aproveitou escanteio cobrado por Andressa Alves e apareceu na primeira trave para abrir o placar.

Após o gol, o Corinthians conseguiu acalmar a pressão da partida mas, sempre que chegou ao ataque, não conseguiu passar pela última linha colombiana. Na melhor chance, Letícia Monteiro acertou a trave.

Na segunda etapa, o Timão não conseguiu criar muitas oportunidades e levou um susto aos 31. Após escanteio, a bola desviou em Gabi Zanotti e foi na direção do gol, mas Mariza conseguiu tirar em cima da linha. A árbitra chegou a marcar gol em campo, mas o VAR anulou.

Tamires perdeu chance cara a cara com a goleira Velásquez e podia ter matado o jogo. A reta final foi de pressão do Santa Fé, que chegou a acertar bola no travessão nos acréscimos, mas não conseguiu o empate.

