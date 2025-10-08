Topo

Esporte

Sabalenka volta a jogar após título do US Open mantendo-se imbatível em Wuhan e mirando recorde

Wuhan

08/10/2025 10h23

Um mês e dois dias após conquistar o US Open, o último Grand Slam da temporada, Aryna Sabalenka voltou às quadras no WTA de Wuhan, na China, onde jamais perdeu na carreira. Palco de seu primeiro título a nível WTA 1000, a belarussa ganhou os três troféus disputados na competição e largou a busca pela quarta taça com susto e virada.

Carente de ritmo após um mês sabático, descansando, a líder do ranking perdeu o primeiro set diante da eslovaca Rebecca Sramkova, mas mostrou todo o seu talento logo depois, quando 'esquentou' na partida, para buscar seu 18º triunfo em Wuhan com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.

"Devo dizer que ela jogou um tênis incrível, especialmente no primeiro set", disse Sabalenka. "Não pude fazer muito. Eu sabia que depois dessa pequena pausa (desde o US Open) não seria fácil recuperar o meu ritmo, mas estou muito feliz que no segundo set encontrei o meu jogo, entrei em quadra e acho que joguei muito bem."

Sabalenka se aproxima do recorde histórico de vitórias em torneios WTA 1000 que pertence a dinamarquesa Caroline Wosniacki - ganhou 20 partidas seguidas em New Haven entre 2008 e 2012.

Já pela terceira rodada em Wuhan, Sabalenka terá pela frente uma adversária que costuma incomodá-la: a russa Liudmila Samsonova, 16ª favorita, de quem tinha desvantagem no confronto até abrir 3 a 2 com triunfos recentes em Cincinnati e Indian Wells.

O dia na China ficou marcado pela grande batalha de Jessica Pegula (6ª favorita) contra a também norte-americana Hailey Baptista. A favorita precisou de sete match points - vencia o terceiro set por 5 a 2 - para garantir o triunfo por 6/4, 4/6 e 7/6 (8/6) em quase três horas de disputa. Bem diferente do massacre da compatriota Coco Gauff sobre a japonesa Moyuka Uchijima, com 6/1 e 6/0 em 51 minutos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Leila Pereira, presidente do Palmeiras rebate provocações de Bap, do Flamengo, em meio à disputa na Libra

Leila Pereira rebate Bap e defende 'interesses' do Palmeiras: 'Não compro Vasco nem a Netflix'

Atlético-MG não perde para o Sport como mandante há 25 anos; relembre

Botafogo homenageia ídolo Didi, que completaria 97 anos

Napoli negociou com Neymar, mas preferiu fechar com De Bruyne, diz jornal

Sabalenka volta a jogar após título do US Open mantendo-se imbatível em Wuhan e mirando recorde

Harry Kane é dúvida para o amistoso da Inglaterra

De Minaur e Auger-Aliassime avançam às quartas de final do Masters de Xangai

Brasileiro brilha no Contender, garante vaga no UFC e desabafa sobre carreira: "Quase parei"

Desafio pagará R$ 5,4 milhões para quem vencer um ponto contra Alcaraz

Leila rebate Bap e diz: 'Não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix'