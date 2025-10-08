Topo

Rony volta a marcar, e Atlético-MG vence o Sport pelo Brasileirão

08/10/2025 20h53

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Sport na Arena MRV, venceu por 3 a 1 e ampliou sua sequência invicta como mandante. Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony balançaram as redes para o Galo, enquanto Derick Lacerda descontou para os visitantes.

E agora?

Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos 32 pontos, agora 14ª colocação da tabela, e ampliou sua sequência invicta na condição de mandante para cinco jogos (três vitórias e dois empates). Do outro lado, ao ser superado, o Sport permaneceu com 16 unidades, na 20ª e última posição.

? Resumo do jogo

?? ATLÉTICO-MG 3 x 1 SPORT ??

? Competição: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

?? Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

? Data: 8 de outubro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: às 19h (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Guilherme Arana, Igor Gomes e Hulk (Atlético-MG) / Ramon Menezes e Rivera (Sport)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano

  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Alex Sandro Quadros

  • VAR: Daniel Nobre Bins

GOL:

? Vitor Hugo, aos 9? do 1ºT (Atlético-MG)

? Guilherme Arana, aos 38? do 1ºT (Atlético-MG)

? Rony, aos 16? do 2ºT (Atlético-MG)

? Derick Lacerda, aos 36? do 2ºT (Sport)

?? ATLÉTICO-MG

Everson; Lyanco (Ruan), Vitor Hugo e Saravia; Arana (Caio Paulista), Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard (Natanael) e Scarpa (Hulk); Rony e Dudu (Biel)

Técnico: Jorge Sampaoli

?? SPORT

Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Igor Cariús (Romarinho), Rivera, Hyoran (Sérgio Oliveira) e Zé Lucas (Lucas Lima), Matheusinho e Derik

Técnico: Daniel Paulista

Como foi o jogo

Vitor Hugo abriu o placar para o Atlético-MG logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Bernard, Rony escorou de cabeça e a bola sobrou para o zagueiro, que arrematou de primeira para marcar.

Aos 38 minutos da etapa inicial, o Atlético-MG aumentou a diferença. Após bola mal afastada pela defesa do Sport, Igor Gomes chutou e a bola bateu em Thyere. Na sobra, Arana mandou para o fundo das redes.

Rony marcou o terceiro do Atlético-MG aos 16 minutos do segundo tempo. Biel disparou em velocidade pelo lado esquerdo e rolou para o atacante ex-Palmeiras, que finalizou firme.

O Sport descontou aos 36 minutos do segundo tempo, quando Derik Lacerda recebeu na área e finalizou, mas a bola tocou na mão de Ruan, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio atacante converteu.

Próximo jogo do Atlético-MG

  • Atlético-MG x Cruzeiro (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Próximo jogo do Sport

  • Sport x Ceará (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

