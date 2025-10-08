Rony comemora fim de jejum e exalta união do elenco do Atlético-MG

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Sport na Arena MRV, venceu por 3 a 1 e ampliou sua sequência invicta como mandante. Após a partida, Rony, autor do terceiro gol do Galo, vibrou ao voltar a balançar as redes e exaltou a união do elenco atleticano.

"Era só uma fase, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Isso me amadureceu ainda mais, me fortaleceu. Quando você persevera, essa fase passa. Estou muito feliz, agradeci ao Biel pela assistência. Ele poderia ter finalizado, mas me deu o passe. Muito feliz por isso, ver o quanto o nosso grupo é unido. É um grupo que briga a cada dia para querer melhorar", declarou ao Premiere.

O atacante não marcava um tento desde o dia primeiro de junho, durante a vitória por 2 a 0 do Atlético-MG sobre o Ceará, também na Arena MRV, pelo Brasileirão. Desde então, havia disputado 23 partidas e só anotou uma assistência.

"Agora é descansar, porque temos muitas finais aí pela frente. Cada jogo vai ser uma final. Tratamos hoje como se fosse uma final. Sabíamos que ia ser muito importante vencer hoje. Parabenizar o grupo e agradecer a Deus por mais um gol marcado com essa camisa", completou.

Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos 32 pontos, agora 14ª colocação da tabela, e ampliou sua sequência invicta na condição de mandante para cinco jogos (três vitórias e dois empates). A equipe retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.