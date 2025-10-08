Remo x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta quinta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR visita o Remo, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Banpará Baenão, em Belém-PA.Onde assistir Remo x Athletico-PR?
TV Aberta: RedeTV
TV Fechada: ESPN
Youtube: Desimpedidos
Streaming: Disney +
Como vem o Remo
Os donos da casa chegam em alta para o jogo dessa quinta. São duas vitórias seguidas na conta do Remo. Assim, o técnico Guto Ferreira não deve ter mudanças significativas. A única novidade entre os desfalques é o atacante Janderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lesionados, Reynaldo, Eduardo Melo, Pedro Rocha e Régis estão no departamento médico.
O Athletico-PR
O Athletico-PR, por sua vez, quer voltar a vencer depois de ser derrotado na última rodada, fora de casa, contra o Atlético-GO. Na zaga, Odair Hellmann não vai contar com o zagueiro Léo, expulso na última rodada. Além disso, Terán e o lateral-esquerdo Esquivel seguem no departamento médico.
Retrospecto
O Remo nunca venceu o Athletico-PR na história. Em sete jogos, são quatro empates e três triunfos do Furacão, que bateu os paraenses no encontro do primeiro turno por 2 a 1.
Prováveis Escalações
A provável escalação do Remo é: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Luan Martins, Caio Vinícius e Jáderson; Diego Hernández, Nicolás Ferreira e João Pedro.
Técnico: Guto Ferreira
Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Belezi; Benavidez, Zapelli, Patrick e Fernando; Luiz Fernando, Mendoza e VIveros.
Técnico: Odair Hellmann