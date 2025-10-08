Topo

Esporte

Relembre os últimos confrontos da Seleção Brasileira com a Coreia do Sul

08/10/2025 08h00

Em seu primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. O Brasil tem ótimo retrospecto contra os coreanos, tendo dominado os últimos confrontos entre as seleções.

Ao todo, Brasil e Coreia se enfrentaram oito vezes na história, com sete vitórias brasileiras e um triunfo dos asiáticos. O último confronto entre os países foi justamente o mais importante: vitória brasileira por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Cena repetida

Antes do Mundial de 2022, as seleções também haviam marcado um amistoso preparatório. No mesmo estádio do amistoso desta sexta-feira, o Brasil goleou a Coreia por 5 a 1 em junho daquele ano, com gols Richarlison, Neymar (duas vezes), Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

Por sua vez, a Coreia do Sul venceu o Brasil em apenas uma única oportunidade. Em 1999, os coreanos bateram a Seleção Brasileira em casa, por 1 a 0, com um gol de Kim Do-Hoon aos 47 minutos do segundo tempo.

Brasil x Coreia do Sul, na Copa do Mundo de 2022 - Lucas Figueiredo / CBF

Depois de enfrentar a Coreia na sexta-feira, a delegação permanece na capital coreana até domingo, quando embarcará para Tóquio, onde jogará contra o Japão na terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

Veja todos os jogos entre Brasil e Coreia do Sul na história:

(1995 / Amistoso) - Coreia do Sul 0 x 1 Brasil

(1997 / Amistoso) - Coreia do Sul 1 x 2 Brasil

(1999 / Amistoso) - Coreia do Sul 1 x 0 Brasil

(2002 / Amistoso) - Coreia do Sul 2 x 3 Brasil

(2013 / Amistoso) - Coreia do Sul 0 x 2 Brasil

(2019 / Amistoso) - Brasil 3 x 0 Coreia do Sul

(2022 / Amistoso) - Coreia do Sul 1 x 5 Brasil

(2022 / Copa do Mundo) - Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Estêvão aposta em versatilidade por sequência na seleção: 'Aberto a vários tipos de jogos'

Militão diz que cogitou aposentadoria após lesões: 'Dois anos difíceis'

Estêvão destaca adaptação ao Chelsea e disputa na Seleção Brasileira

Sean Strickland aponta Alex Poatan como 'o cara' para vencer Jon Jones no UFC

Relembre os últimos confrontos da Seleção Brasileira com a Coreia do Sul

Atlético-MG e Sport fazem duelo de pressão na Arena MRV em jogo atrasado da 14ª rodada

Charles Do Bronx esbanja confiança para a luta principal do UFC Rio: "Não passa do 1º round"

Cuiabá e Novorizontino se enfrentam por uma vaga no G-4 da Série B

Santos tem o 4º melhor desempenho contra times do G6 do Brasileirão; veja números

Bia Mesquita revela inspiração em Kayla Harrison antes de estreia no UFC

São Paulo pode ter volta de dupla de peso ao time titular contra o Grêmio