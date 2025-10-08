Relembre os últimos confrontos da Seleção Brasileira com a Coreia do Sul
Em seu primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. O Brasil tem ótimo retrospecto contra os coreanos, tendo dominado os últimos confrontos entre as seleções.
Ao todo, Brasil e Coreia se enfrentaram oito vezes na história, com sete vitórias brasileiras e um triunfo dos asiáticos. O último confronto entre os países foi justamente o mais importante: vitória brasileira por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Antes do Mundial de 2022, as seleções também haviam marcado um amistoso preparatório. No mesmo estádio do amistoso desta sexta-feira, o Brasil goleou a Coreia por 5 a 1 em junho daquele ano, com gols Richarlison, Neymar (duas vezes), Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.
Por sua vez, a Coreia do Sul venceu o Brasil em apenas uma única oportunidade. Em 1999, os coreanos bateram a Seleção Brasileira em casa, por 1 a 0, com um gol de Kim Do-Hoon aos 47 minutos do segundo tempo.
Brasil x Coreia do Sul, na Copa do Mundo de 2022 - Lucas Figueiredo / CBF
Depois de enfrentar a Coreia na sexta-feira, a delegação permanece na capital coreana até domingo, quando embarcará para Tóquio, onde jogará contra o Japão na terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.
Veja todos os jogos entre Brasil e Coreia do Sul na história:
(1995 / Amistoso) - Coreia do Sul 0 x 1 Brasil
(1997 / Amistoso) - Coreia do Sul 1 x 2 Brasil
(1999 / Amistoso) - Coreia do Sul 1 x 0 Brasil
(2002 / Amistoso) - Coreia do Sul 2 x 3 Brasil
(2013 / Amistoso) - Coreia do Sul 0 x 2 Brasil
(2019 / Amistoso) - Brasil 3 x 0 Coreia do Sul
(2022 / Amistoso) - Coreia do Sul 1 x 5 Brasil
(2022 / Copa do Mundo) - Brasil 4 x 1 Coreia do Sul