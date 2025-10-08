Topo

Esporte

Real Madrid confirma lesão, e Huijsen é cortado da seleção espanhola

08/10/2025 11h38

Nesta quarta-feira, o Real Madrid confirmou a lesão de Dean Huijsen, zagueiro de 20 anos, que foi convocado com fadiga muscular pela seleção espanhola, mas não apresentou melhora e acabou cortado. Para os próximos jogos da Espanha, Laporte, do Athletic Bilbao, foi chamado como substituto.

Huijsen chegou ao Real Madrid durante a Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025. Desde então, o defensor virou peça fundamental da equipe de Xabi Alonso.

Devido à titularidade e à maratona de jogos ? Huijsen esteve em campo em quase todos os minutos da temporada ? o zagueiro vinha se queixando de dores na perna esquerda. Sem melhora durante o período com a seleção, foi cortado.

De volta ao Real Madrid, exames confirmaram uma lesão muscular no sóleo (batata da perna) de Huijsen. Outros exames ainda serão realizados para determinar a gravidade da lesão.

Jogos que Huijsen perderá

Huijsen perderá as duas partidas desta Data Fifa pela seleção espanhola. No Real Madrid, é provável que o zagueiro seja preservado contra o Getafe (19/10) e a Juventus (22/10), visando estar em plenas condições físicas no clássico contra o Barcelona.

  • Espanha x Geórgia | Eliminatórias da Copa do Mundo (terceira rodada)

  • ? Data e horário: 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)

  • ? Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha).

  • Espanha x Bulgária | Eliminatórias da Copa do Mundo (quarta rodada)

  • ? Data e horário: 14 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)

  • ? Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Real Madrid confirma lesão, e Huijsen é cortado da seleção espanhola

Rabiot detona jogo do Milan na Austrália pelo Italiano: 'É uma loucura total'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras rebate provocações de Bap, do Flamengo, em meio à disputa na Libra

Leila Pereira rebate Bap e defende 'interesses' do Palmeiras: 'Não compro Vasco nem a Netflix'

Atlético-MG não perde para o Sport como mandante há 25 anos; relembre

Botafogo homenageia ídolo Didi, que completaria 97 anos

Napoli negociou com Neymar, mas preferiu fechar com De Bruyne, diz jornal

Sabalenka volta a jogar após título do US Open mantendo-se imbatível em Wuhan e mirando recorde

Harry Kane é dúvida para o amistoso da Inglaterra

De Minaur e Auger-Aliassime avançam às quartas de final do Masters de Xangai

Brasileiro brilha no Contender, garante vaga no UFC e desabafa sobre carreira: "Quase parei"