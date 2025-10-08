Real Madrid confirma lesão, e Huijsen é cortado da seleção espanhola

Nesta quarta-feira, o Real Madrid confirmou a lesão de Dean Huijsen, zagueiro de 20 anos, que foi convocado com fadiga muscular pela seleção espanhola, mas não apresentou melhora e acabou cortado. Para os próximos jogos da Espanha, Laporte, do Athletic Bilbao, foi chamado como substituto.

Parte médico de Huijsen.

Devido à titularidade e à maratona de jogos ? Huijsen esteve em campo em quase todos os minutos da temporada ? o zagueiro vinha se queixando de dores na perna esquerda. Sem melhora durante o período com a seleção, foi cortado.

De volta ao Real Madrid, exames confirmaram uma lesão muscular no sóleo (batata da perna) de Huijsen. Outros exames ainda serão realizados para determinar a gravidade da lesão.