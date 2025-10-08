Real Madrid confirma lesão, e Huijsen é cortado da seleção espanhola
Nesta quarta-feira, o Real Madrid confirmou a lesão de Dean Huijsen, zagueiro de 20 anos, que foi convocado com fadiga muscular pela seleção espanhola, mas não apresentou melhora e acabou cortado. Para os próximos jogos da Espanha, Laporte, do Athletic Bilbao, foi chamado como substituto.Huijsen chegou ao Real Madrid durante a Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025. Desde então, o defensor virou peça fundamental da equipe de Xabi Alonso.
Devido à titularidade e à maratona de jogos ? Huijsen esteve em campo em quase todos os minutos da temporada ? o zagueiro vinha se queixando de dores na perna esquerda. Sem melhora durante o período com a seleção, foi cortado.
De volta ao Real Madrid, exames confirmaram uma lesão muscular no sóleo (batata da perna) de Huijsen. Outros exames ainda serão realizados para determinar a gravidade da lesão.
Jogos que Huijsen perderá
Huijsen perderá as duas partidas desta Data Fifa pela seleção espanhola. No Real Madrid, é provável que o zagueiro seja preservado contra o Getafe (19/10) e a Juventus (22/10), visando estar em plenas condições físicas no clássico contra o Barcelona.
- Espanha x Geórgia | Eliminatórias da Copa do Mundo (terceira rodada)
- ? Data e horário: 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
- ? Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha).
- Espanha x Bulgária | Eliminatórias da Copa do Mundo (quarta rodada)
- ? Data e horário: 14 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
- ? Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha).