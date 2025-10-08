Topo

Esporte

Rabiot detona jogo do Milan na Austrália pelo Italiano: 'É uma loucura total'

Milão

08/10/2025 11h36

A aprovação "com relutância" da Uefa para jogos dos campeonatos nacionais fora do continente europeu já vem causando polêmica entre os jogadores. Experiente meio-campista do Milan, o francês Rabiot não poupou críticas pelo fato de o clube definir a Austrália como palco para o embate diante do Como, pela Serie A (Campeonato Italiano), agendado para 2026.

A partida está definida para o fim de semana de 7 e 8 de fevereiro, pela 24ª rodada do Cálcio, e foi negociado para ser realizado na cidade australiana de Perth. Foi uma saída encontrada pelo Milan para lucrar já que não terá o San Siro disponível na rodada.

O estádio de Milão estará ocupado para a cerimônia de abertura dos Jogos e Inverno da Itália, agendados para a cidade e também em Cortina d'Ampezzo. Os australianos ofereceram R$ 75 milhões para sediar o jogo.

"Fiquei surpreso quando soube que com o Milan jogaremos uma partida da Série A contra o Como na Austrália. É uma loucura total", disparou, em entrevista ao jornal francês Le Figaro. "Mas são acordos financeiros para dar visibilidade ao campeonato, coisas que estão além da nossa alçada."

A bronca do jogador é pelo fato de os clubes não ouvirem os atletas antes de definir mudanças de palco dos jogos. "Fala-se muito sobre calendários e a saúde dos jogadores, mas tudo isso parece realmente absurdo. É uma loucura viajar tantos quilômetros para uma partida entre dois times italianos na Austrália. Mas temos de nos adaptar, como sempre."

Perth já está acostumada a hospedar o Milan. Em 2023, o clube fez uma amistoso na cidade com a Roma, perdendo por 5 a 2. Na pré-temporada deste ano, o time rossonero voltou ao local para encarar os locais Perth Glory e golearam por 9 a 0. As altas cifras envolvidas sempre entusiasmaram os dirigentes do clube italiano.

O presidente da Série A, Luigi Di Siervo, deu uma dura resposta ao jogador do Milan ao ser questionado sobre as críticas. "Ele recebe milhões para jogar futebol. E, portanto, deveria respeitar o dinheiro que ganha, atendendo aos desejos de seu empregador, o Milan, que pressionou para que o futebol fosse jogado no exterior", justificou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Cristiano Ronaldo se torna primeiro bilionário do futebol, diz relatório

Real Madrid confirma lesão, e Huijsen é cortado da seleção espanhola

Rabiot detona jogo do Milan na Austrália pelo Italiano: 'É uma loucura total'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras rebate provocações de Bap, do Flamengo, em meio à disputa na Libra

Leila Pereira rebate Bap e defende 'interesses' do Palmeiras: 'Não compro Vasco nem a Netflix'

Atlético-MG não perde para o Sport como mandante há 25 anos; relembre

Botafogo homenageia ídolo Didi, que completaria 97 anos

Napoli negociou com Neymar, mas preferiu fechar com De Bruyne, diz jornal

Sabalenka volta a jogar após título do US Open mantendo-se imbatível em Wuhan e mirando recorde

Harry Kane é dúvida para o amistoso da Inglaterra

De Minaur e Auger-Aliassime avançam às quartas de final do Masters de Xangai