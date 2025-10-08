Topo

Quem é Diego Fernandes, empresário que planeja investir no São Paulo

08/10/2025 05h00

Diego Fernandes voltou a ser manchete no noticiário esportivo, desta vez pela possibilidade de assumir o São Paulo. O empresário, que é torcedor do clube, planeja organizar um fundo para adquirir o Tricolor e ser o responsável por sua gestão.

Apaixonado por esportes e muito bem relacionado no meio, Diego Fernandes ostenta uma agenda de contatos que muitos sonham em ter. O empresário, que atua no mercado financeiro, é CEO da O8 Partners e tem mais de 100 jogadores e ex-jogadores como clientes, entre eles Neymar e Vinícius Júnior.

Diego Fernandes costuma marcar presença em eventos de gala, festas no verão europeu e grandes competições dos mais variados esportes, sempre acompanhado de atletas e outras celebridades que são ícones globais.

A lista é extensa. Nas redes sociais de Diego Fernandes há registros com Haaland, Lamine Yamal, pilotos de Fórmula 1 como Gabriel Bortoleto, Lando Norris, Max Verstappen, entre outros, o presidente do UFC, Dana White, o ex-lutador de boxe, Mike Tyson, o tenista Carlos Alcaraz e até mesmo o presidente dos EUA, Donald Trump.

Foi justamente o bom trânsito do empresário com jogadores de futebol e outras personalidades dos esportes que o fez ser escolhido pelo ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para negociar diretamente com Carlo Ancelotti a sua ida para a Seleção Brasileira.

Diego Fernandes também é patrono da Pinacoteca e do MASP, em São Paulo, e apoia a ONG SOS Mata Atlântica. Além do esporte, o empresário é bastante atuante em temas relacionados à preservação ambiental.

Especialista em consultoria financeira, Diego Fernandes não se limita ao mundo esportes. Por também se interessar por cultura, o empresário aproveita os bastidores de grandes eventos esportivos para ampliar sua rede de contatos.

No Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, por exemplo, Diego Fernandes esteve reunido com Viola Davis e Jared Leto, estrelas de Hollywood, para falar sobre o cenário cultural brasileiro e sua influência global.

Com diferentes projetos sendo geridos simultaneamente, Diego Fernandes quer mais. O empresário agora mira no futebol brasileiro e tem como objetivo assumir o controle do São Paulo, seu time de coração. Os obstáculos são muitos, mas influência e capital não são problemas para ele.

