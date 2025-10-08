Quarteto da base pode reforçar o Palmeiras contra o Juventude em meio a desfalques

Em meio à série de desfalques na data Fifa, o Palmeiras pode voltar a contar com um quarteto da base para o jogo contra o Juventude, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Abel Ferreira, portanto, pode ter reforços para quatro setores diferentes. O lateral direito Gilberto, os meias Erick Belé e Coutinho, além do atacante Luighi, que retornaram ao clube após a eliminação da Seleção Brasileira sub-20 no Mundial, podem ser relacionados para a partida.

As Crias da Academia fazem parte do grupo de apoio e, quando estão no clube, participam constantemente dos treinos comandados pela comissão técnica portuguesa. Todos eles estiveram à disposição do grupo principal pelo menos uma vez. Entre todos, Luighi é o mais adaptado à equipe profissional.

Desfalques e dúvidas do Palmeiras para pegar o Juventude

Entre lesionados, convocados e suspensos, o Palmeiras soma, pelo menos, oito desfalques para encarar o Juventude. São cinco atletas convocados, dois lesionados e um suspenso. Além das baixas confirmadas, Abel Ferreira tem duas dúvidas: Khellven e Ramón Sosa.

O primeiro está avançando na recuperação de um trauma no pé, enquanto o paraguaio, cortado da convocação paraguaia, se recupera de um edema na coxa esquerda, lesão sofrida na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo no fim de semana.

Desfalques confirmados do Palmeiras

Aníbal Moreno (convocado - Argentina)

Emiliano Martínez (convocado - Uruguai)

Facundo Torres (convocado - Uruguai)

Flaco López (convocado - Argentina)

Gustavo Gómez (convocado - Paraguai)

Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita)

Paulinho (cirurgia na perna direita)

Vitor Roque (suspenso)

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, na 27ª rodada. O resultado deixou o Verdão com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.

Próximo jogo

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)