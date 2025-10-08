Topo

Esporte

OPINIÃO

Milly: 'Pacote de transparência' é resposta do SPFC à torcida por diálogo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 20h52

O pacote de transparência lançado pelo São Paulo é uma forma de responder à pressão dos torcedores por mais diálogo e participação, afirma Milly Lacombe, no UOL News.

A comentarista destaca que a cobrança da torcida por abertura acontece em meio aos debates sobre a transformação dos clubes em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Quando a gente se une, somos ouvidos. E uma torcida, quando se une, ela consegue se fazer ouvir. Eu acho que a torcida do São Paulo está dizendo o seguinte: 'a gente quer mais diálogo'. E a torcida do São Paulo está dizendo, mas todas as torcidas, à sua maneira, estão pedindo isso. Porque essa é a realidade da SAF hoje no Brasil. Elas vão concentrar cada vez mais o poder.
Milly Lacombe

Relacionadas

São Paulo adotará 'medidas de transparência' e divulgará detalhes de vendas

PVC: Polêmica da arbitragem não camuflou crise no São Paulo; ela escancarou

São Paulo questiona 'cortes' de Ramon Abatti ao juiz de VAR no Choque-Rei

Milly Lacombe: Bap vai consagrar a Leila como atacante ruim faz com goleiro

O Bap vai consagrar a Leila. O que ele está fazendo, ele entrou numa briga que ele achou que seria fácil para ele, que ele teria todos os motivos do mundo para se comportar dessa maneira que eu considero bastante arrogante, mas ele encontrou a Leila, e a Leila gosta desse contencioso. E ela está surfando. Está surfando tanto que ele está tentando mudar de assunto.
Milly Lacombe

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Allan mira nova chance contra o Juventude e valoriza semana livre do Palmeiras: "Sequência intensa"

Atlético-MG passeia e vence Sport em noite de fim de jejum para Rony

Rony volta a marcar, e Atlético-MG vence o Sport pelo Brasileirão

Ovacionado, Charles Do Bronx levanta o público em treino aberto do UFC Rio: "Nasci para isso"

Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors, morre aos 69 anos

Morre Miguel Ángel Russo, técnico argentino do Boca Juniors, aos 69 anos

Malta x Holanda: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas Eliminatórias da Europa

Inglaterra x País de Gales: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Morre Miguel Ángel Russo, atual técnico do Boca Juniors, aos 69 anos

CBF altera horário da partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão

Desfalcado, Corinthians se reapresenta e abre preparação para pegar o Santos