Milly: 'Pacote de transparência' é resposta do SPFC à torcida por diálogo

O pacote de transparência lançado pelo São Paulo é uma forma de responder à pressão dos torcedores por mais diálogo e participação, afirma Milly Lacombe, no UOL News.

A comentarista destaca que a cobrança da torcida por abertura acontece em meio aos debates sobre a transformação dos clubes em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Quando a gente se une, somos ouvidos. E uma torcida, quando se une, ela consegue se fazer ouvir. Eu acho que a torcida do São Paulo está dizendo o seguinte: 'a gente quer mais diálogo'. E a torcida do São Paulo está dizendo, mas todas as torcidas, à sua maneira, estão pedindo isso. Porque essa é a realidade da SAF hoje no Brasil. Elas vão concentrar cada vez mais o poder.

Milly Lacombe

O Bap vai consagrar a Leila. O que ele está fazendo, ele entrou numa briga que ele achou que seria fácil para ele, que ele teria todos os motivos do mundo para se comportar dessa maneira que eu considero bastante arrogante, mas ele encontrou a Leila, e a Leila gosta desse contencioso. E ela está surfando. Está surfando tanto que ele está tentando mudar de assunto.

Milly Lacombe

