Procuradoria do STJD pede suspensão de cartões de Kannemann e Marlon, diz Grêmio

O Grêmio conquistou, nesta terça-feira, um resultado inédito no cenário do futebol brasileiro. O clube conseguiu que a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatasse sua tese e pedisse a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados a dois atletas durante a derrota para o Red Bull Bragantino, no último sábado, em Bragança Paulista. A decisão é liminar e pode ser analisada a qualquer momento pelo presidente do STJD.

A medida envolve os cartões aplicados ao zagueiro Kannemann (vermelho) e ao lateral Marlon (amarelo). O clube já havia enviado um ofício à CBF solicitando a anulação das punições e anunciou que tomaria "todas as medidas jurídicas cabíveis para não ser punido".

Segundo o mesmo, a partida ficou marcada por "dois erros graves de arbitragem, que interferiram no resultado" e levou a CBF a afastar a dupla de arbitragem responsável pelo jogo, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior (VAR). O Grêmio acompanha o caso de perto e pretende "defender uma arbitragem justa, mais qualificada e que não interfira no resultado das partidas".

O time gaúcho também denunciou, em nota anterior, 15 situações em que teria sido prejudicado, envolvendo jogos contra Flamengo, Internacional, Vitória, Santos, São Paulo, Atlético-MG, Mirassol, Bragantino e CSA.

Entre os lances contestados estavam a expulsão de Kannemann, aos 43 minutos do primeiro tempo, e o pênalti que gerou o gol da vitória adversária, marcado após a bola tocar no braço de Marlon nos acréscimos. Logo após o apito final contra o Bragantino, Marlon desabafou sobre a arbitragem, e o diretor de futebol, Guto Peixoto, reforçou a crítica, afirmando que o Grêmio está sendo prejudicado no Brasileirão.

O clube também pretende "transformar a indignação em movimento nacional pela qualificação da arbitragem", que será tratada pelo executivo de futebol Luis Vagner Vivian, em conjunto com a Comissão de Arbitragem da CBF.

O próximo compromisso do Tricolor é contra o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, 16 de outubro, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Atualmente, o time soma 33 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela.

Confira a nota do Grêmio na íntegra:

"O Departamento Jurídico do Grêmio conquistou agora à noite um resultado inédito e histórico no cenário do futebol brasileiro. Pela primeira vez a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou a tese do Clube e está pedindo ao STJD a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados a dois atletas durante uma partida.

O pedido é em caráter liminar. A partir de agora, o presidente do Tribunal pode tomar uma decisão a qualquer momento. O Grêmio espera pela suspensão dos cartões dados aos atletas Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo), aplicados durante o jogo contra o Bragantino, no último sábado, em Bragança Paulista.

A partida ficou marcada por dois erros graves de arbitragem, que interferiram no resultado e provocaram, por parte da CBF, o afastamento da dupla de arbitragem da partida, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior.

O Grêmio acompanha o caso de perto e vem tomando medidas para defender uma arbitragem justa, mais qualificada e que não interfira no resultado das partidas"