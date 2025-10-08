Procuradoria do STJD denuncia árbitros, cartolas do São Paulo e Vitor Roque

A procuradoria do STJD formalizou a denúncia conjunta por uma série de fatos ligados ao clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão.

O UOL apurou que a medida engloba os árbitros da partida, dirigentes tricolores e até o atacante Vitor Roque, pela postagem com cunho homofóbico que fez nas redes sociais.

O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva foram enquadrados por "deixar de observar as regras da modalidade", como prevê o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O gancho aos árbitros pode ser de 15 a 120 dias.

Já Carlos Belmonte e Rui Costa, que comandam o futebol do São Paulo, foram enquadrados por xingar a equipe de arbitragem, como foi relatado na súmula. Eles podem ser punidos de 15 a 180 dias.

Já Vitor Roque foi enquadrado no artigo 243-G, que trata de discriminação, que prevê pena de cinco a 10 partidas.

Ainda não há data para julgamento desses casos.

O caso dos árbitros

Para a procuradoria, a atuação da arbitragem no clássico "não se trata de hipótese de meros equívocos inseridos no campo de discricionariedade técnica da arbitragem, mas sim um conjunto de erros notórios e grosseiros, conforme reconhecido a partir da reação da própria Comissão de Arbitragem da CBF, que afetam diretamente o pleno desenvolvimento do espetáculo esportivo, o resultado de partidas e, ao fim, a própria higidez dos campeonatos".

O STJD citou os seguintes lances: pênalti não marcado em Gonzalo Tapia (São Paulo); não expulsão de Andreas Pereira (Palmeiras) após dar uma solada; agressão de Gustavo Gómez (Palmeiras) não revisada pelo VAR.

Os dirigentes

A procuradoria apontou que Rui Costa e Belmonte "proferiram expressões ofensivas e desrespeitosas" à arbitragem.

A súmula cita que Belmonte disse na porta do vestiário dos árbitros: "Filma ele, a vergonha dele aí. O VAR não veio". Já Rui Costa teria xingado "vai tomar no c..., uma vergonha".

A postagem de Vitor Roque

Sobre o atacante Vitor Roque, a procuradoria apontou que ele "realizou publicação em rede social com conteúdo de conotação homofóbica, em tom provocativo direcionado à equipe adversária e sua torcida".

A foto postada no perfil do jogador no Instagram tinha um tigre, o apelido dele, mordendo o pescoço de um veado.

E assim, "ao associar o símbolo do adversário à figura de um 'veado' em tom de escárnio e menosprezo, ultrapassa os limites da rivalidade esportiva, configurando ato desdenhoso e ultrajante relacionado a preconceito em razão de sexo e orientação sexual", apontou a procuradoria.