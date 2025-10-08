Presidente da FPF avalia arbitragem após polêmicas no Brasileiro e revela conversa com a CBF

As duas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro ficaram muito marcadas por reclamações dos clubes acerca de supostos erros de arbitragem. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio e Sport, seja por meio de notas ou de seus dirigentes, foram algumas das equipes que disseram ter sido prejudicadas.

Apenas no Choque-Rei do último domingo, o São Paulo se queixou publicamente de cinco lances em que a arbitragem teria favorecido o Palmeiras. O clube, inclusive, enviou à CBF um ofício pedindo a divulgação dos áudios do VAR. Do outro lado, o Palmeiras também se manifestou por meio de nota oficial e ficou na bronca com duas não expulsões do lado tricolor.

Presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos avaliou o panorama da arbitragem no futebol brasileiro. Na visão do mandatário, os árbitros estão entrando em campo pressionados, com a arbitragem sendo colocada em xeque após os erros cometidos no último fim de semana.

"Eu entendo a arbitragem do futebol brasileiro, neste momento, com uma enorme dificuldade em razão da comoção dos três, quatro, cinco erros que ocorreram neste final de semana. Isso traz uma carga enorme para os árbitros, que são seres humanos, trabalharem nos próximos jogos. O grande trabalho da comissão de arbitragem e dos clubes, de quem comanda os clubes, é dar conforto a quem vai trabalhar daqui para frente apitando as partidas de futebol da Série A à Série D, além da rodada decisiva da Série C", analisou Reinaldo Carneiro Bastos.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos... pic.twitter.com/jdErS3Pm6y ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 5, 2025

As reclamações não foram apenas de Palmeiras e São Paulo. O Grêmio também se posicionou fortemente com relação a um pênalti marcado a favor do Red Bull Bragantino. O capitão Marlon chegou a afirmar, em entrevista pós-jogo, que o Tricolor Gaúcho estaria sendo "categoricamente roubado" e cobrou a profissionalização dos árbitros.

Erros dentro de campo, porém, não podem ser consertados, segundo Reinaldo Carneiro Bastos. O presidente da FPF pregou que o caminho para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e das demais divisões é respaldar os árbitros que serão escalados.

"O principal é dar tranquilidade e respaldo para quem vai apitar os próximos jogos. Porque erros nós não mudamos mais, não consertamos mais. A gente reconhece, a gente trabalha para que não aconteça mais, mas não muda o que aconteceu. O mais importante para mim é que a gente dê tranquilidade a quem vai trabalhar nos próximos jogos", afirmou o mandatário.

O desabafo do Marlon, ainda no calor de um jogo repleto de erros contra o Grêmio, representa o sentimento de todos os gremistas. pic.twitter.com/3UWrx0maoy ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 5, 2025

Erros no Choque-Rei motivaram conversa com a CBF

As polêmicas foram tamanhas no Choque-Rei do último domingo, que terminou com uma virada por 3 a 2 do Palmeiras sobre o São Paulo em pleno Morumbis. Os erros cometidos pelo árbitro Ramon Abatti Abel e pelo VAR Ilbert Estevam da Silva motivaram uma conversa de Reinaldo Carneiro Bastos com Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

O lance mais questionado do clássico foi o suposto pênalti que deveria ser marcado a favor do São Paulo no primeiro tempo, quando o time já vencia o Palmeiras por 2 a 0. Na jogada, Tapia, que estava disputando a bola, é derrubado por Allan dentro da área, mas Ramon Abatti Abel mandou o jogo prosseguir.

"Conversei com o Rodrigo Cintra [presidente da comissão de arbitragem da CBF]. Conversei com ele. Ele reconhece os erros que aconteceram, é um homem que enxerga o jogo e a arbitragem. Eu disse a ele, novamente, que o principal é darmos tranquilidade e respaldo para os árbitros que vão trabalhar nos próximos jogos", revelou Reinaldo Carneiro Bastos.

O São Paulo também questiona uma dura entrada de Andreas Pereira em Marcos Antônio, em um lance de dividida, entendendo que o jogador do Palmeiras deveria ter sido expulso.

Para os são-paulinos, houve falta em Gonzalo Tapia na origem da jogada que resultou no primeiro gol do Palmeiras, além de uma cotovelada e um pisão de Gustavo Gómez no atacante chileno em jogadas distintas.

Do outro lado, o Palmeiras acusou as não expulsões do meio-campista Bobadilla e do zagueiro Alan Franco. De acordo com a nota do clube, o zagueiro argentino "desferiu uma cotovelada no rosto do atacante Ramón Sosa em um lance sonegado pelo VAR - e ignorado pelos hipócritas da ocasião".

A Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente, e também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens... pic.twitter.com/ZgvydGxPc4 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 6, 2025

Árbitros afastados

A CBF, vale lembrar, afastou os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras. Foram punidos os árbitros centrais Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande, e os árbitros de vídeo Ilbert Estevam da Silva e Gilberto Rodrigues Castro Junior.

"A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades", escreveu a entidade em nota.