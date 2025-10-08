Por mais transparência, São Paulo decide abrir treinos à imprensa e emitir relatórios periódicos

O São Paulo decidiu adotar uma postura mais transparente neste fim de mandato do presidente Julio Casares. O clube passará a abrir treinos à imprensa no CT da Barra Funda e emitir relatórios periódicos sobre temas relacionados à gestão e saúde. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Conforme apurou a reportagem, ainda não há uma definição sobre quando as novas práticas serão implementadas, mas a previsão é de que pelo menos uma atividade do elenco por semana seja aberta à imprensa.

A ideia é permitir que os jornalistas frequentem o CT da Barra Funda ao menos no período em que o elenco estiver aquecendo ou realizando atividades técnicas. Os treinos táticos, é claro, serão feitos a portas fechadas.

Outro ponto importante das novas práticas estabelecidas pelo clube diz respeito aos relatórios periódicos que comunicarão ao torcedor detalhes sobre problemas físicos de atletas ou sobre a gestão do clube.

O São Paulo entende que uma comunicação mais clara sobre lesões e processos de responsabilidade do núcleo de saúde do clube merecem ser compartilhados para que não haja má interpretação sobre o trabalho que vem sendo conduzido pelos profissionais tricolores.

A alta cúpula são-paulina também decidiu que divulgará valores de transferências de atletas e terá uma prestação de contas mais transparente e, sobretudo, frequente.

A mudança de postura se dá pouco após um protesto da principal Organizada do São Paulo, a Torcida Independente, contra a atual diretoria. O presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o diretor executivo de futebol Rui Costa e os diretores adjuntos Fernando Chapecó e Nelso Ferreira foram os alvos das manifestações em frente ao Morumbis.