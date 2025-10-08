Palmeiras pode alcançar rivais como melhor mandante do Brasileiro contra o 2° pior visitante

Topo

O Palmeiras cumpre jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Juventude, às 19 horas (de Brasília). O time comandado por Abel Ferreira tem a chance de se isolar na liderança e, para isso, conta com a força do Allianz Parque. Se vencer, o Verdão pode alcançar o topo do ranking de melhor mandante do torneio nacional.

Palmeiras é o quarto melhor mandante

No momento, o Palmeiras é o quarto melhor mandante do Brasileirão, com 74,4% de aproveitamento e 29 pontos conquistados. Assim, fica atrás apenas de Cruzeiro (76,2%), Flamengo (76,2%) e Bahia (76,9%). A Raposa e o Rubro-Negro conquistaram 32 pontos cada um, nessas condições, enquanto o Tricolor de Aço somou 30.

A equipe alviverde defende uma invencibilidade de oito jogos no Allianz Parque no Brasileirão. São um empate (Mirassol) e sete vitórias (Atlético-MG, Grêmio, Ceará, Sport, Internacional, Fortaleza e Vasco). A última derrota foi em maio, por 2 a 0 para o Flamengo, pela 10ª rodada.

Campanha do Palmeiras como mandante no Brasileiro

  • Jogos: 13

  • Vitórias: 9

  • Empates: 2

  • Derrotas: 2

  • Gols marcados: 24

  • Gols sofridos: 9

  • Pontos conquistados: 29

Juventude é o segundo pior visitante

Se de um lado, o Palmeiras ocupa as primeiras posições entre os melhores mandantes no Brasileiro, o Juventude é o segundo pior visitante, com 13,89% de aproveitamento, ficando atrás apenas do Vitória, com 11,9%. Jogando fora de casa, o time de Caxias do Sul só conquistou sua primeira vitória contra o Ceará (1 a 0), pela 22ª rodada. Antes disso, amargou uma sequência de oito derrotas e um empate.

Campanha do Juventude como visitante no Brasileiro

  • Jogos: 12

  • Vitória: 1

  • Empates: 2

  • Derrotas: 9

  • Gols marcados: 5

  • Gols sofridos: 31

  • Pontos conquistados: 5

Situação no Brasileiro

Palmeiras

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, na 27ª rodada. O resultado deixou o Verdão com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.

Juventude

O Juventude, por sua vez, é o vice-lanterna do Brasileirão, com 23 pontos, seis a mais que o lanterna Sport, e cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini perdeu por 2 a 1 do Fortaleza.

