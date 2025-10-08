Ovacionado, Do Bronx levanta o público em treino aberto do UFC Rio: "Nasci para isso"

Na noite desta quarta-feira (8), no Barra Shopping, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi realizado o treino aberto do UFC Rio. E como não poderia deixar de ser, Charles Oliveira roubou a cena durante a cerimônia. Com seu carisma natural e apelo junto aos fãs, 'Do Bronx' levantou o público presente na atividade dias antes de liderar o card na 'Cidade Maravilhosa' contra Mateusz Gamrot. Ovacionado pela torcida, o ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate se emocionou com todo o carinho (veja abaixo ou clique aqui).

Com gritos de 'O campeão voltou', o maior finalizador da história do UFC se encontrou nos braços do público. O momento é marcante para a carreira de Charles, que fará sua primeira luta em solo brasileiro desde que se tornou uma estrela global da principal liga de MMA do mundo. A poucos dias de liderar o evento no Rio de Janeiro, Do Bronx quer, desta vez na frente de seu povo, adicionar mais um momento histórico em sua trajetória dentro da organização.

"Há alguns anos, estava aqui no Rio. Eu não era o Charles que sou hoje. Apagaram as luzes e do nada era o Anderson (Silva) entrando, eu pensei: 'Quero pelo menos chegar próximo (disso)'. Então ver todos vocês aqui, vocês não sabem a força que isso nos dá, a energia que nos dá. Na minha mente e no meu espírito, eu estava pronto. Hoje não estou só pronto. Eu nasci para isso. Vamos fazer história mais uma vez. A vitória é nossa! Não sou só eu lá dentro, é o Brasil! A gente na mesma emoção, o povo junto. Obrigado pelo carinho, estou escutando que vocês me amam, é recíproco. Também amo vocês. Estou aqui por vocês, pelo povo brasileiro", declarou Do Bronx, para delírio dos fãs presentes.

Clima hostil para o rival

Com o mesmo entusiasmo que aplaudiu e ovacionou Charles, a torcida presente no treino aberto vaiou e hostilizou Gamrot (veja abaixo ou clique aqui). Com um clima para lá de hostil, o grappler polonês manteve o respeito e exaltou as credenciais de Do Bronx. Entusiasmado com a energia, mesmo que contrária, dos fãs, Mateusz prometeu um show na luta principal do UFC Rio.

"Eu respeito muito o Charles, ele é um dos melhores da categoria dos pesos-leves. É uma grande oportunidade para mim. Chegou a minha hora, quero tomar o lugar dele. Amo vocês, galera. Adoro essa energia. Mantenham essa energia para o sábado à noite, porque vai ser uma guerra! Uma luta muito divertida. Como disse, Charles é um dos melhores. Mas chegou a hora do Gamrot!", frisou o rival de Do Bronx.

Além de Charles e Gamrot, o treino aberto do UFC Rio também contou com a participação de outros dois atletas: Deiveson Figueiredo e Vicente Luque. Atletas da casa e escalados para enfrentar oponentes estrangeiros no card principal, 'Daico' e o 'Assassino Silencioso', como são conhecidos, respectivamente, também foram bastante apoiados pelos fãs durante a cerimônia.

