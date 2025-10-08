Topo

Musetti: Neymar otimista contrasta com cautela no Santos

08/10/2025 16h14

Neymar mira retorno aos gramados entre o fim de outubro e início de novembro, mas o Santos tem mais cautela ao tratar do assunto, informa o colunista Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.

Enquanto o Santos evita projetar a volta, o staff de Neymar diz que ele inicia transição ao campo nos próximos dias.

O Neymar teve uma lesão grau 2 na coxa direita, e o Santos informou de 30 a 40 dias de recuperação antes dele voltar a treinar no campo. Então, até o final de outubro, ele volta a treinar no campo e faz a transição. Primeiro dia com tênis, segundo dia com chuteira, terceiro dia corre, quarto dia chuta, enfim, vai evoluindo dia a dia. Quem trabalha com o Neymar diz que existe uma boa chance de ele estar à disposição no dia 3 de novembro, Santos x Fortaleza, na Vila Belmiro. Outra fonte disse que talvez a preparação mude para que ele volte a jogar contra o Flamengo, dia 9, no Maracanã.
Esse é o prognóstico de quem trabalha com o Neymar. O Santos em si adota cautela. O próprio presidente Marcelo Teixeira pergunta para o Neymar pai e para quem trabalha com o Neymar como está a recuperação, porque os funcionários do Santos não têm esse tipo de informação. Por isso que existe o otimismo do Neymar e cautela do clube, dos funcionários que estão lá no dia a dia.
O colunista detalha que Neymar tem a prerrogativa no Santos de se tratar com a própria equipe médica, o que ajuda a explicar a reticência em fazer previsões no clube.

É sempre importante frisar que existe um Santos diferente quando envolve o Neymar, porque a recuperação do Neymar é conduzida pelos profissionais do Neymar, que estão com ele há muito tempo: o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini. Eles vestem o uniforme do Santos, estão no material de imprensa do clube, mas trabalham apenas para o Neymar.Lucas Musetti

