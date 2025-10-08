Musetti: Neymar otimista contrasta com cautela no Santos

Neymar mira retorno aos gramados entre o fim de outubro e início de novembro, mas o Santos tem mais cautela ao tratar do assunto, informa o colunista Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.

Enquanto o Santos evita projetar a volta, o staff de Neymar diz que ele inicia transição ao campo nos próximos dias.

O Neymar teve uma lesão grau 2 na coxa direita, e o Santos informou de 30 a 40 dias de recuperação antes dele voltar a treinar no campo. Então, até o final de outubro, ele volta a treinar no campo e faz a transição. Primeiro dia com tênis, segundo dia com chuteira, terceiro dia corre, quarto dia chuta, enfim, vai evoluindo dia a dia. Quem trabalha com o Neymar diz que existe uma boa chance de ele estar à disposição no dia 3 de novembro, Santos x Fortaleza, na Vila Belmiro. Outra fonte disse que talvez a preparação mude para que ele volte a jogar contra o Flamengo, dia 9, no Maracanã.

Lucas Musetti

Esse é o prognóstico de quem trabalha com o Neymar. O Santos em si adota cautela. O próprio presidente Marcelo Teixeira pergunta para o Neymar pai e para quem trabalha com o Neymar como está a recuperação, porque os funcionários do Santos não têm esse tipo de informação. Por isso que existe o otimismo do Neymar e cautela do clube, dos funcionários que estão lá no dia a dia.

Lucas Musetti

O colunista detalha que Neymar tem a prerrogativa no Santos de se tratar com a própria equipe médica, o que ajuda a explicar a reticência em fazer previsões no clube.

É sempre importante frisar que existe um Santos diferente quando envolve o Neymar, porque a recuperação do Neymar é conduzida pelos profissionais do Neymar, que estão com ele há muito tempo: o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini. Eles vestem o uniforme do Santos, estão no material de imprensa do clube, mas trabalham apenas para o Neymar. Lucas Musetti

Uma coisa que é importante dizer: essa briga não é Flamengo e Palmeiras -- essa briga é Libra e Flamengo. É que a Leila Pereira se coloca numa posição de protagonista na briga e aí parece uma briga Flamengo e Palmeiras, o que é ruim. Porque é importante olhar para a razão, para o X da questão. A briga não é Flamengo e Palmeiras, não é um clássico, nem é disputa de arbitragem, nem é disputa de campeonato. Existe uma discussão sobre quem tem razão, sobre a divisão do dinheiro entre nove clubes, não só dos dois.

PVC

Ela não foi camuflada com crise da arbitragem, esse é um ponto importante: a crise da arbitragem não evitou a crise do São Paulo. Ela escancarou, senão não tinha o Muller no domingo sendo repercutido pelo que ele falou, dizendo que o São Paulo é frouxo, não tinha o Arnaldo Ribeiro dizendo que a diretoria não tem força. Ah, o São Paulo é prejudicado pela arbitrariedade porque o Julio Casares é um presidente ruim, porque não tem força, porque o São Paulo não tem força de bastidores.

PVC

Veja horários das lives do UOL Esporte

Lives dos clubes:

Imagem: Arte/UOL