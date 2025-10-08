Onde vai passar Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Mirassol e Fluminense se enfrentam hoje (8), às 21h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
Após grande sequência de vitórias, o Mirassol vive momento de instabilidade e não vence há três jogos. O Leão Caipira vem de uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians.
Do outro lado, o Fluminense emplacou três vitórias nos últimos quatro compromissos e vem crescendo no torneio. O Tricolor superou o Atlético-MG por 3 a 0 na rodada passada.
Mirassol x Fluminense -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 8 de outubro, às 21h (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)