Onde vai passar Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Mirassol e Fluminense se enfrentam hoje (8), às 21h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Após grande sequência de vitórias, o Mirassol vive momento de instabilidade e não vence há três jogos. O Leão Caipira vem de uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians.

Do outro lado, o Fluminense emplacou três vitórias nos últimos quatro compromissos e vem crescendo no torneio. O Tricolor superou o Atlético-MG por 3 a 0 na rodada passada.

Mirassol x Fluminense -- Campeonato Brasileiro