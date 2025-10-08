Topo

Esporte

Onde vai passar Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, durante jogo contra o Atlético-MG - Thiago Ribeiro/AGIF
Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, durante jogo contra o Atlético-MG Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/10/2025 16h00

Mirassol e Fluminense se enfrentam hoje (8), às 21h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

É Data Fifa, mas tem Brasileirão: jogos podem mudar G4 e ampliar pressões

CBF quer árbitros profissionais em 2027 e planeja garimpo de novos talentos

'Nos crucificam por um lance. Quantos passes o jogador erra?', diz árbitra

Após grande sequência de vitórias, o Mirassol vive momento de instabilidade e não vence há três jogos. O Leão Caipira vem de uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians.

Do outro lado, o Fluminense emplacou três vitórias nos últimos quatro compromissos e vem crescendo no torneio. O Tricolor superou o Atlético-MG por 3 a 0 na rodada passada.

Mirassol x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 8 de outubro, às 21h (de Brasília)
  • Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Copa do Mundo de 2026: confira as seleções que já estão classificadas

Onde vai passar Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Charles Do Bronx revela torcida por Poatan em possível superluta com Jon Jones no UFC

Barcelona e Villarreal confirmam jogo por La Liga nos Estados Unidos

Confiante, Vicente Luque promete vitória mesmo após troca de rival no UFC Rio

Fluminense amplia lista de jogos inéditos no ano contra o Mirassol

Lutador do UFC causa polêmica com fala machista: "Esporte de homem"

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol

Surfe: Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

Atacante da Seleção Brasileira revela sonho de jogar pelo Corinthians no futuro

Egito bate Djibuti com 2 gols de Salah e é a 19ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026