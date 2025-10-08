Topo

Onde vai Atlético-MG x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG, durante jogo contra o Fluminense - Thiago Ribeiro/AGIF
Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG, durante jogo contra o Fluminense Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/10/2025 14h00

Atlético-MG e Sport entram em campo hoje (8), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG não vive grande momento, com apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos. A equipe de Sampaoli vem de derrota por 3 a 0 para o Fluminense.

Já o Sport não consegue sair da lanterna da competição e amarga três jogos sem vencer. Apesar disso, o Leão vem de um bom resultado, ja que arrancou um empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, fora de casa.

Atlético-MG x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 8 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

