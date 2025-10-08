Onde vai Atlético-MG x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Atlético-MG e Sport entram em campo hoje (8), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).
O Atlético-MG não vive grande momento, com apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos. A equipe de Sampaoli vem de derrota por 3 a 0 para o Fluminense.
Já o Sport não consegue sair da lanterna da competição e amarga três jogos sem vencer. Apesar disso, o Leão vem de um bom resultado, ja que arrancou um empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, fora de casa.
Atlético-MG x Sport -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 8 de outubro, às 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)