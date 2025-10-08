Novorizontino vence duelo direto, quebra sequência do Cuiabá e dorme no G-4 da Série B
Em duelo direto na parte de cima da tabela, o Novorizontino levou a melhor sobre o Cuiabá na Arena Pantanal e, de quebra, entrou momentaneamente no grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista contou com gol de Waguininho para quebrar uma sequência de nove jogos sem perder do adversário e vencer por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela 31ª rodada.
Com o resultado, o Novorizontino chegou aos mesmos 50 pontos do Criciúma, terceiro colocado, porém atrás no critério de vitórias (14 a 13). Para seguir entre os quatro primeiros, terá que torcer por tropeços de Athletico-PR e Chapecoense, que ainda jogam na rodada. Já o Cuiabá desperdiçou a chance de entrar pela primeira vez na zona de promoção, ocupando a oitava colocação, com 46 pontos.
O confronto começou morno e foi a tônica no primeiro tempo. Preocupados com a parte defensiva, a dupla pouco se expôs e tinha muita dificuldade e criatividade para gerar espaços para criar situações ofensivas. O Cuiabá era quem tinha mais posse de bola e arriscava mais à gol, obrigando o goleiro Airton a intervir em chute de longe.
Com o passar do tempo, o confronto foi caindo ainda mais na produção. Tímido, o Novorizontino pouco passou da linha do meio de campo e era nulo no ataque, tanto que não deu trabalho ao goleiro Luan Polli. Na reta final, o jogo ganhou o adicional de muitas faltas e disputa por espaço, que manteve os times longe de abrirem o placar.
O Novorizontino voltou do intervalo com alterações, que mudaram a postura da equipe. Conseguindo trabalhar mais a bola, foi ganhando terreno e abriu o marcador. Após bate e rebate, o zagueiro César Martins pegou a sobra e deu um lindo passe de letra, por cima da defesa, para Robson cruzar e Waguininho estufar as redes, aos 11 minutos.
Depois do gol, o Cuiabá também mexeu no time e se lançou ao ataque quando Robson foi expulso, aos 27. Com um a mais, ensaiou uma pressão, mas encontrou um Novorizontino bem aplicado na defesa. Nos acréscimos, Juan e Christian encontrou espaço, porém Airton voou para fazer grande defesa e garantir a vitória paulista.
A dupla volta a campo no domingo, pela 32ª rodada. Às 16h, o Novorizontino recebe o Operário-PR, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Mais tarde, às 20h30, o Cuiabá recebe o Coritiba, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
FICHA TÉCNICA
CUIABÁ 0 X 1 NOVORIZONTINO
CUIABÁ - Luan Polli; Nino Paraíba (Juan Christian), Bruno Alves, Nathan (De Lucca), Sander (Pasadore) e Max; Denilson, David Miguel e Jader (Carlos Alberto); Alejandro Martínez (Victor Barbara) e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.
NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Pablo Dyego (Bruno José), Jean Irmer (Tavinho), Fábio Matheus, Rômulo (Luís Oyama) e Patrick Brey; Waguininho (Rafael Donato) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
GOLS - Waguininho, aos 11 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Max, Jean Irmer, Luís Oyama, Waguininho e Dantas.
CARTÃO VERMELHO - Robson.
ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).
RENDA - R$ 45.852,00.
PÚBLICO - 5.541 torcedores.
LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).