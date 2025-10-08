Novorizontino supera Cuiabá e dorme no G4 da Série B

Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino visitou o Cuiabá na Arena Pantanal e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Waguininho.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Tigre assumiu a quarta colocação, com 50 pontos. O Athletico-PR, porém, aparece logo atrás, com 48 somados e um jogo a menos. O Furacão entra em campo nesta quinta, diante do Remo. O Cuiabá, por sua vez, seguiu com os mesmos 46, em oitavo. O Dourado também pode perder posições ao longo da rodada.

? Resumo do jogo

? CUIABÁ 0 X 1 NOVORIZONTINO ?

? Competição: 31ª rodada da Série B



?? Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



? Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

? Waguininho, aos 12? do 2ºT (Novorizontino)

Como foi o jogo

O gol da vitória do Novorizontino foi marcado aos 12 minutos do segundo tempo. Waguininho recebeu ótimo passe de Robson e, com frieza, completou para as redes.

Próximos jogos

Cuiabá

Recebe o Coritiba neste domingo (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 32ª rodada da Série B

Novorizontino