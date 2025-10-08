NBA retorna à China após polêmica para reencontrar os seus 300 milhões de fãs

A última vez que a NBA foi à China, houve silêncio. Foram dois dos jogos mais constrangedores já disputados, dois confrontos de pré-temporada entre o Brooklyn Nets e o Los Angeles Lakers, com alguns torcedores mal reagindo a qualquer coisa e sem coletivas de imprensa realizadas posteriormente.

Desta vez, será muito diferente. De volta ao normal, ao que parece. Os Nets e o Phoenix Suns estão em Macau, o centro chinês de apostas, para dois jogos de pré-temporada - um nesta sexta-feira e outro no domingo, marcando os primeiros jogos da NBA disputados na China desde 2019. Há mais dois jogos planejados para a próxima temporada na China também.

"Acho muito importante para nós podermos levar a experiência de jogo ao vivo, incluindo jogos ao vivo, ao maior número possível de fãs da NBA ao redor do mundo", disse o vice-comissário da NBA, Mark Tatum. "E não há dúvida de que a China tem uma das maiores bases de fãs do mundo - centenas de milhões de fãs na China, 300 milhões de pessoas jogam basquete na China, e nossa missão é inspirar e conectar pessoas em todos os lugares por meio do basquete."

Houve um tempo em que parecia incerto se essa conexão ainda seria possível. Uma ruptura geopolítica foi desencadeada por um tuíte postado por Daryl Morey - então gerente geral do Houston Rockets, agora do Philadelphia 76ers - em apoio aos manifestantes antigovernamentais em Hong Kong. A China rompeu a maioria dos laços com a NBA por algum tempo, retirando os jogos de seus canais de transmissão, e o processo de consertar pelo menos algumas barreiras levou anos.

Mesmo agora, os jogos acontecem em um momento turbulento. Há atrito comercial entre os EUA e a China, com ambos os lados ameaçando tarifas altíssimas sobre as exportações um do outro. E a NBA há muito tempo recebe críticas de legisladores - de ambos os lados - por não adotar uma postura pública mais firme em relação ao histórico de direitos humanos na China.

"Grande parte da indústria esportiva se baseia em relacionamentos e acreditamos que o esporte desempenha um papel único na construção de comunidade - não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, especialmente em momentos de divisão acirrada", disse o comissário da NBA, Adam Silver. "Seja essa divisão nacional ou global, não consigo pensar em quase nada que una comunidades como o esporte, e particularmente um esporte como o basquete, que é praticado e compreendido globalmente."

Os Nets e os Suns jogarão na Venetian Arena, em Macau, propriedade da Las Vegas Sands Corp. - que também opera um cassino no local. O presidente e diretor de operações da Sands, Patrick Dumont, é o presidente do Dallas Mavericks, assumindo essa função após sua família adquirir o time.

"Obviamente, sabemos que isso é ótimo para o Phoenix Suns e nossa comunidade, para toda a nossa organização e para a NBA", disse o técnico do Suns, Jordan Ott.

Os Nets são de propriedade de Joe Tsai, presidente da gigante chinesa de tecnologia Alibaba. E esta temporada da NBA traz grandes esperanças para um novato chinês: Yang Hansen, uma escolha de draft de 2,15 m que deve jogar pelo Portland Trail Blazers nesta temporada.

Ele está entusiasmado com o retorno da NBA para lá, finalmente. "Quero dizer, em primeiro lugar, que jogar pelos Blazers é uma coisa maravilhosa para mim, e espero poder levar todos os jogadores, a diretoria e os técnicos para a China no futuro", disse Yang com o apoio de um intérprete. "Com certeza, desejo mais jogos na China. ... Isso funciona perfeitamente para mim. Só desejo que, no futuro, possamos ter isso - eu também possa jogar para todos os meus amigos, o que também é o meu maior orgulho."

A China é um mercado importante para a NBA, por razões óbvias. Se os números da NBA estiverem corretos, são 300 milhões de consumidores em potencial em uma parte do mundo apaixonada por basquete. Os Blazers já estão percebendo o impacto que isso pode ter.

"Uma coisa que notei neste verão, e estou no time há quase 13 anos, é que fomos o número 1 da liga no ranking de mídia social em julho, durante a Summer League, algo que eu nunca tinha visto antes", disse o presidente do Trail Blazers, Dewayne Hankins. "E muito disso se deve ao público incrível que Yang Hansen traz para nós."

Isso não é segredo há algum tempo. Os fãs chineses amam a NBA, pura e simplesmente, e querem mais. O astro do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, passou um tempo na China neste ano; se ele fosse visto em uma corrida matinal, os fãs correriam para lá só para tentar vê-lo. LeBron James, do Los Angeles Lakers, viajou pela China pela 15ª vez com a Nike, e o maior cestinha de todos os tempos da NBA disse: "Há um amor e uma apreciação inacreditáveis pelo basquete na Ásia, algo sempre incrível de se vivenciar". Jimmy Butler também viajou pela China novamente, assim como seu companheiro de equipe no Golden State Warriors, Stephen Curry - que há muito tempo atrai multidões para suas visitas.

"O nível de habilidade e a empolgação em torno do jogo são realmente especiais, e fiquei feliz em vivenciar isso em Chongqing este ano e trazer para cá algo que já faço há muito tempo nos Estados Unidos com o Curry Camp", disse Curry. "O basquete está em alta, não apenas em termos de conscientização e de torcida."