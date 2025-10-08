Topo

Napoli negociou a contratação de Neymar, mas desistiu para acertar com De Bruyne, diz jornal

08/10/2025 10h40

Quando Neymar voltou ao Santos no início do ano, o clube da baixada fez questão de lançar uma camisa azul semelhante ao uniforme alternativo utilizado pela equipe entre 2011 e 2012, época em que o craque esbanjava futebol pelos gramados do Brasil. Mas o camisa 10 poderia ter defendido a cor por um time da Europa em 2025: o Napoli.

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, a iniciativa de levar o jogador para a Itália foi liderada pelo técnico Antonio Conte, o diretor esportivo Giovanni Manna e o presidente Aurelio De Laurentiis. O primeiro contato aconteceu em janeiro, quando ele ainda estava vinculado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e a contratação foi debatida até meados de maio.

O Napoli chegou a estudar uma maneira de se adequar financeiramente para viabilizar a contratação de Neymar, de 33 anos, mas a "ideia louca" foi descartada em meio ao planejamento para a temporada 2025/26.

"A ideia surge por volta de janeiro, paira no universo napolitano até maio e apaga-se, porque aí a vida muda, ao anoitecer da festa do campeonato", publicou o jornal.

O principal motivo para a desistência foi a chance de contratar o experiente meia belga Kevin de Bruyne, de 34 anos. O ídolo do Manchester City não renovou com o time inglês após nove temporadas na Premier League e ficou livre no mercado no meio do ano.

"Quando foi necessário decidir e agir, tendo Kevin De Bruyne como opção, tornou-se natural perder-se em algumas horas de reflexão e resignar-se", revela o jornal italiano.

Neymar se recupera de lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e deve estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda apenas em novembro para a reta final do Brasileirão.

