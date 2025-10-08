Mirassol vence Flu, continua invicto em casa e volta ao G4 do Brasileirão
O Mirassol aproveitou erros defensivos do Fluminense, venceu por 2 a 1 atuando no José Maria de Campos Maia e se recolocou no G4 do Brasileirão. O jogo foi válido pela 13ª rodada do torneio e havia sido adiado pela CBF porque os cariocas disputavam, em junho, o Mundial de Clubes.
O resultado deixou o time do interior paulista na 4ª posição da tabela, atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, com 46 pontos. O elenco de Rafael Guanaes, aliás, ainda não foi derrotado na competição atuando em seu estádio: são oito vitórias e cinco empates.
O Flu, por outro lado, perdeu a 1ª sob comando de Luis Zubeldía e encerrou uma sequência invicta de três partidas. Os cariocas estacionaram nos 38 pontos e estão na 7ª colocação.
Os times voltam aos gramados na semana que vem. O Mirassol recebe o Inter na quarta, enquanto o Fluminense, no dia seguinte, mede forças com o Juventude no Maracanã.
Como foi o jogo
O mando do Mirassol não refletiu o domínio dos paulistas no início da partida: os visitantes não demoraram para assustar o gol rival com Keno, que parou em Walter, e com Canobbio, que errou o alvo em chute da entrada da área. Os donos da casa responderam com Guilherme Marques, que também pecou na pontaria.
O ritmo voltou a acelerar depois dos 30 minutos, e a duas equipes balançaram as redes — mas só o gol dos mandantes valeu: primeiro, Lucho Acosta superou Walter, mas o lance foi invalidado pelo VAR por falta de Canobbio no início da jogada; praticamente no lance seguinte, Alesson aproveitou erro de passe de Samuel Xavier, avançou pela linda de fundo e cruzou para Guilherme Marques completar de voleio: 1 a 0.
O Flu reagiu no início do 2º tempo e empatou a partir de uma jogada ensaiada: após escanteio curto de Renê, Lucho Acosta jogou a bola para a área e Freytes, nas costas da marcação, escorou para o meio. Martinelli, já na pequena área, só teve o trabalho de completar: 1 a 1.
A igualdade no marcador gerou boas chances para os dois lados, e os goleiros passaram a ganhar protagonismo. Fábio barrou finalização de Gabriel, e Walter apareceu de maneira providencial ao defender tentativa de Cano já na ponta da área.
O Mirassol foi letal e garantiu a vitória nos minutos finais: em novo erro defensivo carioca, desta vez em dose dupla de Freytes, Negueba recebeu cruzamento de Carlos Eduardo, superou o goleiro adversário e fez a festa para a maior parte dos torcedores no José Maria de Campos Maia: 2 a 1.