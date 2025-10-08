Mirassol bate Fluminense e retorna ao G4 do Campeonato Brasileiro
Nesta quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol venceu por 2 a 1 o Fluminense, em casa. Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo, com Guilherme Marques. Já os cariocas empataram na etapa final, com Martinelli. No fim, os paulistas chegaram à vitória com Negueba.
E agora?
Com o resultado, o Mirassol alcançou os 46 pontos e voltou à quarta posição da competição. Já os tricolores permaneceram com 38, na sétima colocação.
Resumo do jogo
MIRASSOL 2 x 1 FLUMINENSE
Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
Data: 8 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: às 21h (de Brasília)
Cartões Amarelos: Walter, Neto Moura e Guilherme Mota (Mirassol) / Freytes, Martinelli, Canobbio e Santi Moreno (Fluminense)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Junior
- VAR: Caio Max Augusto Vieira
GOL:
Guilherme, aos 36? do 1ºT (Mirassol)
Martinelli, aos 11? do 2ºT (Fluminense)
Negueba, aos 41? do 1ºT (Mirassol)
MIRASSOL
Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho, Guilherme Marques (Negueba) e Gabriel (Shaylon); Cristian (Renato Marques) e Alesson (Carlos Eduardo)
Técnico: Rafael Guanaes
FLUMINENSE
Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Cano)
Técnico: Davide Ancelotti
Como foi o jogo
O Fluminense aproveitou que o Mirassol se lançou ao ataque no começo da partida e quase abriu o placar aos três minutos. Keno recebeu passe no meio, passou pelo marcador, entrou na área e chutou para grande defesa de Walter. Os donos da casa responderam em seguida. Guilherme Marques recebeu passe na área, mas chutou sobre o travessão.
Depois do início movimentado, o duelo caiu de rendimento. O Mirassol tinha o controle da posse de bola, mas sofria para criar bons lances. O Fluminense chegou a balançar a rede aos 31 minutos, com Lucho Acosta. No entanto, o gol foi anulado por falta no começo da jogada após o árbitro ser chamado pelo VAR.
O susto fez os paulistas melhorarem na partida. Tanto que o Mirassol abriu o placar aos 35 minutos. Guilherme Marques aproveitou cruzamento e finalizou de primeira para balançar as redes. O revés foi sentido pelos cariocas, que viram o Mirassol aumentar o domínio na partida.
Os donos da casa assustaram em cobrança de falta de Reinaldo, que parou em Fábio. Somente nos acréscimos, o Fluminense chegou com perigo ao ataque. Thiago Silva aproveitou cruzamento e cabeceou perto da trave. Assim, os paulistas mantiveram a vantagem até o intervalo.
No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e quase empatou aos quatro minutos. Após boa jogada de Lucho Acosta, Renê e Canobbio não conseguiram finalizar. Já o Mirassol não conseguia avançar com qualidade. Os cariocas voltaram a frente e chegaram ao empate aos dez minutos. Após cruzamento, Freytes escorou e Martinelli mandou para a rede.
O revés fez o Mirassol crescer no jogo. Os donos da casa passaram a avançar com mais intensidade e tiveram boa chance aos 18 minutos. Neto Moura recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Fábio. Depois, foi a vez de Gabriel parar no goleiro tricolor.
O Fluminense só voltou a criar boa chance aos 33 minutos. Em avanço rápido, Cano recebeu passe no bico da área e chutou para defesa de Walter. Quando parecia que o duelo seguiria igual, o Mirassol chegou a vitória aos 40 minutos. Carlos Eduardo se esforçou para fazer o cruzamento e achou Negueba, que mandou para a rede.
Próximo jogo do Mirassol
- Mirassol x Internacional (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
Próximo jogo do Fluminense
- Fluminense x Juventude (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)