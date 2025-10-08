Topo

Esporte

Militão diz que cogitou aposentadoria após lesões: 'Dois anos difíceis'

Éder Militão, zagueiro da seleção brasileira, pensou em se aposentar após lesões nos joelhos - @rafaelribeirorio / CBF
Éder Militão, zagueiro da seleção brasileira, pensou em se aposentar após lesões nos joelhos Imagem: @rafaelribeirorio / CBF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 08h16

Duas lesões graves nos joelhos quase fizeram Éder Militão optar por se aposentar do futebol. O zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira destacou, hoje, a volta ao "grande nível" após "dois anos difíceis".

Na segunda lesão, passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola, porque não é fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, hoje estou aqui para jogar bem. Éder Militão, que integra a seleção brasileira para amistosos contra Coreia do Sul e Japão

Relacionadas

John revela sensação ao ser convocado para seleção: 'Pensei que era trote'

Igor Jesus celebra retorno à seleção e diz: 'É um sonho estar na Copa do Mundo'

Palmeiras é o time do Brasileirão que mais cedeu jogadores nesta Data Fifa

Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que a segunda você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito apegado a família, a Deus... É algo que te tira rotina, do que você está acostumado a fazer, a treinar. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você. Graças a Deus, me recuperei das lesões, voltei ao grande nível, o que não é fácil.

Recuperado, o zagueiro quer se firmar na seleção e conta com o bom relacionamento com o velho conhecido Carlo Ancelotti. Militão foi treinador pelo italiano durante a passagem deste pelo Real Madrid.

A convivência que já tive com ele acaba ajudando um pouco pela relação. Conversamos bastante, e é um cara que vem agregar não só para mim, mas para toda a Seleção. É uma pessoa incrível, com uma grande muito grande por tudo o que já conquistou, e depende de mim fazer bem pelo meu clube para me firmar na seleção.

As lesões de Militão

O zagueiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto de 2023 e passou 232 dias parado. Ele voltou aos gramados em abril do ano seguinte.

Em novembro do ano passado, teve uma lesão semelhante, mas no joelho direito. Militão foi diagnosticado com uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos do joelho da perna direita.

O defensor passou outro longo período longe dos gramados, retornando apenas na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Foram aproximadamente oito meses de recuperação.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Militão diz que cogitou aposentadoria após lesões: 'Dois anos difíceis'

Estêvão destaca adaptação ao Chelsea e disputa na Seleção Brasileira

Sean Strickland aponta Alex Poatan como 'o cara' para vencer Jon Jones no UFC

Relembre os últimos confrontos da Seleção Brasileira com a Coreia do Sul

Atlético-MG e Sport fazem duelo de pressão na Arena MRV em jogo atrasado da 14ª rodada

Charles Do Bronx esbanja confiança para a luta principal do UFC Rio: "Não passa do 1º round"

Cuiabá e Novorizontino se enfrentam por uma vaga no G-4 da Série B

Santos tem o 4º melhor desempenho contra times do G6 do Brasileirão; veja números

Bia Mesquita revela inspiração em Kayla Harrison antes de estreia no UFC

São Paulo pode ter volta de dupla de peso ao time titular contra o Grêmio

Corinthians tem data Fifa como trunfo para recuperar lesionados; veja panorama do DM