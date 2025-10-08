Corinthians: Irmão de Moscardo explode na base e já é observado por Dorival

Enquanto Gui Negão, cria das categorias de base, brilha no time profissional do Corinthians, o clube já começa lapidar um outro centroavante no sub-15 e que tem um sobrenome conhecido do torcedor do clube: Miguel Moscardo.

Sucesso na base

Miguel é irmão mais novo de Gabriel Moscardo, volante que o Corinthians vendeu ao PSG e que está no Braga, de Portugal. Diferentemente do irmão, ele atua como atacante, mas tem Gabriel como um ídolo.

Meu irmão é um ídolo para mim. Sei de tudo que ele passou, de tudo que fez para estar onde está hoje. É um espelho para mim. Miguel Moscardo, quando acertou com o Corinthians

O jogador chegou ao Corinthians em 2023, aos 13 anos, após se destacar pelo Flamengo-SP. Atualmente, ele é titular absoluto do time sub-15 do Timão.

Miguel Moscardo comemora gol marcado pelo time sub-15 do Corinthians Imagem: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

O sucesso é explicado pelos números: Miguel Moscardo tem 41 gols em 41 jogos disputados em 2025. A média é exatamente de um por partida.

O desempenho de Miguel Moscardo já é observado até mesmo pela comissão técnica de Dorival Júnior, no time principal. Recentemente, ele foi chamado para completar um treinamento e teve o primeiro contato com os profissionais — o UOL apurou que a "convocação" se deu porque outros atletas da base já haviam treinado no dia em suas categorias, e ele, ainda não.

Desde que chegamos aqui, temos trazido alguns meninos para cá [profissional]. Estamos de olho em outros também. Trouxemos semana passada o Gui Amorim [do sub-17] e o Moscardinho [do sub-15]. Tentamos conhecer o máximo possível dos atletas da base para que possam vir. Estão passando por um processo de adaptação. Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, após Corinthians x Mirassol

Internamente, o Corinthians adota cautela com o jogador mesmo com os números altos. O clube evita "queimar etapas" e, por isso, ainda o mantém no sub-15 ao invés de já testá-lo em uma categoria maior, como o sub-17.

Miguel Moscardo tem um contrato de formação assinado com o Corinthians. O vínculo profissional só poderá ser assinado quando ele completar 16 anos, em 2026.

Base é protagonista no profissional

As últimas semanas têm sido de protagonismo para crias da base do Corinthians no time profissional. Os principais destaques são Gui Negão e Breno Bidon. O atacante anotou cinco gols em 14 jogos, e o meia tem substituído Rodrigo Garro.

Na zaga, João Pedro Tchoca voltou a ter espaço. Aposta de Ramón Díaz no começo do ano, o zagueiro "sumiu", mas reapareceu nos últimos jogos com Dorival após a lesão de André Ramalho.

Os volantes Ryan e André, o meia Dieguinho e o atacante Kayke também ganharam oportunidades recentemente, mas aparecem um degrau abaixo em relação aos outros nomes.

Outro nome que deve ganhar uma oportunidade nos próximos dias é Felipe Longo. O goleiro é o reserva imediato de Hugo Souza e deve ser titular contra o Santos, no dia 15. Hugo está suspenso e disputará o amistoso da seleção brasileira contra o Japão, em Tóquio, um dia antes.