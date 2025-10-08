Topo

Miguel Ángel Russo só jogou por 1 time e ganhou última Libertadores do Boca

Argentino é ídolo do Estudiantes como atleta, mas fez história treinando o Boca Juniors Imagem: Mateo Occhi/Getty Images
08/10/2025 21h28

Miguel Ángel Russo viveu trajetórias bem diferentes como jogador e como treinador. Atual comandante do Boca Juniors, o argentino morreu hoje aos 69 anos em decorrência de um câncer de próstata.

Quem era ele?

Russo iniciou (e terminou) sua carreira como atleta pelo Estudiantes. Volante de origem, ele acumulou 432 partidas pela equipe de La Plata, entre os anos 70 e 80, e é considerado uma lenda do clube.

Como técnico, o cenário foi outro, e o argentino foi uma espécie de "andarilho" pelo futebol de seu país. Além de trabalhar na sua única equipe como jogador, ele comandou times como Lanús, Colón, Vélez Sarsfield, Racing e San Lorenzo.

Em outros mercados sul-americanos, ele treinou times da Colômbia, do Paraguai e do Chile, além de se aventurar pelo futebol do México e até da Arábia Saudita nos últimos anos.

Russo, no entanto, marcou época no Boca Juniors: ele foi o treinador da última conquista da equipe na Libertadores, ainda em 2007, em vitórias maiúsculas sobre o Grêmio.

Ele ainda passou pela Bombonera em outras duas oportunidades: entre 2020 e 2021, durante a pandemia, e em seu atual trabalho, iniciado em junho para o Mundial de Clubes.

Veja nota do Boca Juniors

O Club Atlético Boca Juniors anuncia com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca indelével em nossa instituição e sempre será um exemplo de alegria, cordialidade e esforço. Acompanhamos sua família e entes queridos neste momento de luto. Adeus, querido Miguel!

