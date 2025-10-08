Topo

Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors, morre aos 69 anos

08/10/2025 20h32

Nesta quarta-feira, por meio do X (antigo Twitter) e do Instagram, o Boca Juniors comunicou a morte de Miguel Ángel Russo, aos 69 anos. O treinador argentino enfrentava complicações decorrentes de um câncer de próstata desde 2017.

Em setembro, Russo voltou a ser internado devido a um quadro de infecção urinária. Sua última partida no comando do Boca aconteceu no dia 21 de setembro, no empate por 2 a 2 com o Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino.

O veterano técnico marcou seu nome na história do clube ao conquistar a Copa Libertadores de 2007, a última do Boca Juniors.

Entre 2020 e 2021, em sua segunda passagem pelo comando da equipe, Russo também conquistou o Campeonato Argentino (2020/21) e a Copa da Liga Profissional (2020).

Através das redes sociais, o Boca Juniors se despediu do treinador.

"O Clube Atlético Boca Juniors comunica com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca inapagável em nossa instituição e será sempre um exemplo de alegria, cordialidade e esforço. Acompanhamos sua família e seus entes queridos neste momento de dor. Até sempre, querido Miguel!", escreveu,

Miguel Ángel Russo também dirigiu outras equipes argentinas, como Lanús, Estudiantes, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Racing, Colón e San Lorenzo, além de Millonarios, da Colômbia, e Cerro Porteño, do Paraguai.

