Morre Miguel Ángel Russo, atual técnico do Boca Juniors, aos 69 anos

Técnico tinha 69 anos e lutava contra um câncer de próstata - Mateo Occhi/Getty Images
Técnico tinha 69 anos e lutava contra um câncer de próstata Imagem: Mateo Occhi/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 19h50

O técnico Miguel Ángel Russo, que comandava o Boca Juniors, morreu hoje aos 69 anos. A informação foi confirmada pelo clube argentino.

Russo lutava contra um câncer de próstata e já estava afastado das últimas partidas da equipe.

Ele ficou marcado por treinar o Boca Juniors que acabou campeão da Libertadores de 2007. O argentino também comandou o clube em outras duas passagens: entre 2020 e 2021, durante a pandemia, e em seu atual trabalho, iniciado em junho.

O técnico marcou época no futebol argentino comandando tradicionais equipes nacionais, incluindo Lanús, Estudiantes, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Racing, Colón e San Lorenzo. Russo chegou a se aventurar em outros mercados, treinando o Millonarios, da Colômbia, e o Cerro Porteño, do Paraguai.

O Club Atlético Boca Juniors anuncia com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca indelével em nossa instituição e sempre será um exemplo de alegria, cordialidade e esforço. Acompanhamos sua família e entes queridos neste momento de luto. Adeus, querido Miguel!

