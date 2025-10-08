Marcos Rocha aparece treinando, e Grêmio segue preparação para enfrentar o São Paulo

O Grêmio seguiu a preparação para o duelo contra o São Paulo na manhã desta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. O lateral direito Marcos Rocha, desfalque nos últimos dois jogos, apareceu treinando com bola no gramado.

O defensor de 36 anos ficou de fora dos duelos contra Santos e Red Bull Bragantino após sentir dores na coxa esquerda durante o embate contra o Vitória, no último dia 28, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recupera do desgaste muscular e seu retorno ainda é uma incógnita.

Como foi o treino?

O treino teve início com atividades de aquecimento realizadas no campo 2. Os jogadores, organizados em duplas e utilizando a bola, fizeram exercícios de arranque, troca de passes e condução. Paralelamente, os goleiros realizaram treinamentos específicos voltados à sua função.

Na sequência, os atletas se dirigiram ao campo 1 para a parte técnica, sob comando do técnico Mano Menezes. Divididos em dois grupos, os jogadores atuaram em áreas delimitadas e reduzidas, com foco na circulação da bola e restrição de movimentação conforme zonas previamente estabelecidas. Enquanto um grupo trabalhava com a posse de bola, o outro se dedicava a interceptar os passes.

Por fim, o elenco participou de um treino técnico e tático em campo reduzido, que se estendeu até o fim das atividades do dia. As equipes se enfrentaram com foco na construção ofensiva e na conclusão das jogadas.

Situação do Grêmio

O Grêmio vem de derrota para o Bragantino na última rodada do Brasileiro, por 1 a 0, e segue na parte de baixo da tabela. O Tricolor Gaúcho ocupa a 13ª posição, com 33 pontos.

O elenco retoma a preparação para o confronto contra o São Paulo na manhã desta quinta-feira, novamente no CT Presidente Luiz Carvalho.

Próximo jogo do Grêmio