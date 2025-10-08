Topo

Marcelo Demoliner e Orlando Luz avançam no Challenger de Valência

08/10/2025 13h31

A dupla formada por Marcelo Demoliner e Orlando Luz garantiu vaga nas quartas de final do Challenger de Valência, disputado no saibro espanhol. Os brasileiros superaram o austríaco David Pichler e o croata Nino Serdarusic por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em uma atuação de alto nível e controle tático.

Domínio do início ao fim

Desde os primeiros games, Demoliner e Luz mostraram consistência e solidez no saque, praticamente sem oferecer brechas aos adversários. O aproveitamento no primeiro serviço foi elevado, com excelente percentual de pontos vencidos, o que lhes permitiu ditar o ritmo do jogo e manter o controle dos momentos de pressão.

A estratégia brasileira foi clara: agressividade medida e eficiência nas devoluções. A dupla aproveitou bem as segundas bolas e impôs pressão constante sobre os rivais, conseguindo aproveitar as oportunidades de quebra.

Foco na próxima fase

Com o triunfo, a dupla brasileira segue firme no torneio e volta a atuar em busca de uma vaga nas semifinais do Challenger espanhol. O próximo duelo será contra o tcheco Michael Vrbensky e o polonês Filip Pieczonka.

