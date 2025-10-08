Topo

Esporte

Malta x Holanda: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas Eliminatórias da Europa

08/10/2025 20h00

A Holanda terá pela frente Malta, nesta quinta-feira, pelo grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto será às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney + (Streaming).

Posições na tabela

Malta - 2 pontos em 5 jogos - 5º lugar do grupo G

Holanda - 10 pontos em 4 jogos - 1º lugar do grupo G

Prováveis escalações

Malta: Bonello; Muscat, Pepe, Shaw e Borg, Camenzuli, Joseph Mbong, Teuma, Guillaumier e Satariano; Paul Mbong

Técnico: Emilio De Leo

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Simons, Malen e Gakpo

Técnico: Ronald Koeman

Arbitragem

Duje Strukan, da Croácia, será o árbitro do confronto.

