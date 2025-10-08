Malta x Holanda: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas Eliminatórias da Europa
A Holanda terá pela frente Malta, nesta quinta-feira, pelo grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto será às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney + (Streaming).
Posições na tabela
Malta - 2 pontos em 5 jogos - 5º lugar do grupo G
Holanda - 10 pontos em 4 jogos - 1º lugar do grupo G
Prováveis escalações
Malta: Bonello; Muscat, Pepe, Shaw e Borg, Camenzuli, Joseph Mbong, Teuma, Guillaumier e Satariano; Paul Mbong
Técnico: Emilio De Leo
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Simons, Malen e Gakpo
Técnico: Ronald Koeman
Arbitragem
Duje Strukan, da Croácia, será o árbitro do confronto.