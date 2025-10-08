Topo

Esporte

Lista da FIA aumenta possibilidade de Ben Sulayem ser reeleito sem oposição

08/10/2025 14h42

Por Alan Baldwin

LONDRES (Reuters) - O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, poderá ser reeleito sem oposição em dezembro, depois que uma lista publicada nesta quarta-feira deixou os rivais aparentemente incapazes de garantir o apoio necessário para se candidatarem.

A FIA, órgão dirigente da Fórmula 1, nomeou 29 pessoas que são elegíveis para o Conselho Mundial de Esporte Motorizado (WMSC), a partir da qual cada candidato à presidência deve escolher uma equipe de sete vice-presidentes em potencial para o esporte, a fim de avançar para uma votação.

Dois devem vir da Europa e um da América do Sul, América do Norte, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio/Norte da África.

No entanto, a América do Sul tem apenas uma pessoa na lista: a brasileira Fabiana Ecclestone, que é a atual vice-presidente da entidade para o continente e uma das mulheres mais graduadas da FIA, além de ser esposa do ex-chefe da F1, Bernie Ecclestone.

A FIA disse que a ausência de qualquer outro candidato da América do Sul na lista pode ser devida ao fato de nenhum outro clube membro ter apresentado alguém ou de alguém não ter conseguido a aprovação do comitê de nomeações da FIA.

O prazo para a apresentação de candidatos para a lista do WMSC era 29 de setembro.

Três candidatos em potencial declararam sua intenção de concorrer contra Sulayem, sendo que o norte-americano Tim Mayer, ex-chefe de equipe da Fórmula 1, foi o principal rival e o primeiro a anunciar sua candidatura.

Duas candidatas pouco conhecidas -- a piloto suíça Laura Villars e a modelo e jornalista belga Virginie Philippot -- também se apresentaram mais recentemente em reportagens da mídia.

Até o momento, nenhum dos três postulantes nomeou membros para suas equipes.

Ben Sulayem, que foi eleito em 2021 e teve um primeiro mandato polêmico como presidente, anunciou seus companheiros de chapa em setembro.

Os candidatos à presidência devem enviar suas listas completas até 24 de outubro e não podem incluir um candidato já inscrito em outra lista.

A eleição será realizada em 12 de dezembro na Assembleia-Geral da FIA em Tashkent, Uzbequistão.

