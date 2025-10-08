Leila Pereira, Samir Xaud e mais nove: conheça os brasileiros nomeados para cargos na Fifa

Nesta sexta-feira, a Fifa designou os integrantes dos comitês internacionais para o próximo quadriênio (2025 a 2029). A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi nomeada integrante da Comissão de Competições Masculinas de Clubes da entidade. Além da dirigente do Verdão, o presidente da CBF, Samir Xaud, foi indicado como presidente da Comissão de Futebol Olímpico.

Além deles, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, também foi nomeado para um cargo na Fifa. O executivo representará o Brasil na Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino.

O Brasil ainda será representado por mais oito pessoas nos comitês da Fifa. Todas as designações foram feitas por Mattias Grafström, secretário-geral da entidade máxima do futebol.

Outros nomeados

Júlio Avellar, diretor de competições da CBF, integrará a Comissão de Competições Masculinas de Seleções. André Pedrinelli, que atua como diretor médico da Seleção Feminina desde 2022, fará parte da Comissão de Medicina da entidade.

Alguns integrantes de federações estaduais também receberam nomeações: Mauro Santos (FCF) fará parte da Comissão de Futebol de Areia, e Michelle Ramalho (FPF) integrará a Comissão de Competições Femininas de Clubes.

Aline Pellegrino, ex-capitã da Seleção Feminina, vice-campeã mundial e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, também ganhou um cargo na Fifa. A ex-jogadora, que atualmente é coordenadora de competições femininas da CBF, integrará a Comissão de Competições Femininas de Seleções.

Veja a lista completa: