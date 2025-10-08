Leila Pereira, presidente do Palmeiras rebate provocações de Bap, do Flamengo, em meio à disputa na Libra

Em meio à disputa interna na Libra (Liga do Futebol Brasileiro), Leila Pereira, presidente do Palmeiras, respondeu aos comentários feitos por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, na noite desta terça-feira.

"O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores", disse Leila Pereira.

No mesmo palco de 1994, com roteiro semelhante, o #MaiorCampeãoDoBrasil virou o jogo outra vez. A história voltou a ser escrita em verde e branco! ?? pic.twitter.com/ke97yJYa6P ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 7, 2025

Bap provoca Leila e questiona empréstimo da Crefisa ao Vasco

Na noite desta terça-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, o Flamengo apresentou sua versão da briga com Libra. Bap aproveitou a ocasião para provocar Leila Pereira e questionou empréstimo da Crefisa para o Vasco.

"Não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do negócio que não vai bem ou garantia de bens reais? Sua casa, seu barco, seu apartamento. Quem pede ações da SAF se não puder ser pago? Ouvi dizer que na última vez que aconteceu no Brasil, os Menin compraram o Atlético-MG. Cresceram a dívida e chegou uma hora em que executaram. Isso deveria ser questionado, já que estamos falando de Fair Play financeiro no Brasil. Existe uma agenda, não tenho dúvida, qual a agenda o tempo vai dizer", disse o presidente do Flamengo.

A disputa entre os dois times começou quando o clube carioca conseguiu uma liminar na justiça para travar o repasse de R$ 77 milhões de uma parcela dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para os integrantes da Libra.

Na última quarta-feira, no dia em que o Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, circularam informações de um empréstimo da Crefisa, ex-patrocinadora do Verdão e empresa de Leila Pereira, para o Cruzmaltino. O acordo teria 10% da SAF do clube como garantia.

Leila ironiza insinuação de compra do Vasco

"Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix", ironizou Leila Pereira.

A presidente do Palmeiras fez menção a uma fala de Bap em agosto de 2014. Na ocasião, quando ainda era presidente da Sky, empresa de telecomunicação, Luiz Eduardo Baptista disse que poderia comprar a Netflix, serviço de streaming norte-americano.

"Não somos concorrentes. Mas, daqui a pouco, se começarem a nos incomodar, podemos comprar esses caras no Brasil", disse Bap em uma palestra no 5º Fórum de Marketing Empresarial, promovido pelo LIDE (Grupo de Líderes Empresariais).