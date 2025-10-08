La Liga confirma Villarreal x Barcelona nos EUA com aval 'relutante' da Uefa

Após aval da Uefa, a La Liga confirmou que a partida entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada da competição, será realizada em Miami, nos Estados Unidos, no dia 20 de dezembro. O Hard Rock Stadium, que conta com capacidade para um público de 65 mil pessoas, será o palco da partida. Esta será a primeira vez que uma partida da competição será disputada fora da Europa.

De acordo com Javier Tebas, presidente da La Liga, a partida representa um passo histórico para a competição e eleva o patamar do futebol espanhol.

"Entendemos e respeitamos as preocupações que essa decisão pode gerar, mas é importante colocá-la em contexto: trata-se de um jogo entre os 380 que compõem a temporada. A La Liga representa milhões de torcedores ao redor do mundo, muitos dos quais acompanham seus times com paixão e merecem a chance de vê-los ao vivo pelo menos uma vez. Esta partida é sobre aproximar nosso futebol dessa base global de fãs, sem diminuir nosso compromisso com aqueles que o vivem toda semana nos estádios da Espanha", disse Tebas.

O Real Madrid chegou a protestar contra o jogo fora da Espanha, solicitando à Fifa, à Uefa e ao Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) medidas para a não autorização do jogo. Porém, a partida já havia tido autorização da La Liga, da Fifa e da Federação Espanhola (RFEF).

Fernando Roig, presidente do Villarreal, acredita que esta é uma grande oportunidade para o clube ampliar o crescimento e fortalecer a presença nos Estados Unidos.

"Com esta iniciativa, podemos alcançar torcedores em outras partes do mundo e seguir expandindo tanto a marca do clube quanto a da La Liga. Sabemos que disputar esta partida fora de casa impacta nossos sócios-torcedores, por isso estamos implementando medidas concretas e relevantes para compensá-los. Estamos confiantes de que será uma grande experiência", disse Roig.

Já Joan Laporta, presidente do Barcelona, agradeceu La Liga pela chance de aproximar o time da Catalunha com o mercado americano, um dos estratégicos mais importantes para o clube.

"Visitamos o país há muitos anos e sempre sentimos a paixão que o Barcelona desperta. Como um clube global, com milhões de torcedores ao redor do mundo, essa oportunidade reforça nosso compromisso com a base internacional de fãs - especialmente em um mercado chave como o dos EUA. Disputar uma partida oficial em uma cidade como Miami, com uma comunidade culé tão forte, será sem dúvida um grande espetáculo entre duas equipes que competem no mais alto nível", afirmou.

De acordo com a La Liga, os torcedores que desejam garantir acesso à pré-venda de ingressos, que começa no dia 21 de outubro, já podem se cadastrar no site da entidade. A venda geral será aberta ao público em 22 de outubro.

Ainda segundo a entidade que organiza a principal competição do futebol espanhol, os sócios-torcedores do Villarreal, mandante da partida, poderão viajar gratuitamente para assistir ao jogo em Miami. No entanto, quem optar por não ver a partida nos Estados Unidos terão desconto de 30% no valor do passe de temporada, como reconhecimento pela fidelidade e apoio contínuo e medida de compensação.