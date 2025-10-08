John celebra chegada à seleção e não esconde a felicidade: 'Um sonho sendo realizado'

Novato na seleção brasileira e convocado de última hora após Ederson, do Fenerbahçe, se machucar, o goleiro John sabe que está em desvantagem na luta por vaga à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas prefere viver o presente, mostra-se agradecido pela oportunidade de defender as cores do Brasil e revela surpresa com o chamado de Carlo Ancelotti: 'A ficha está caindo'.

Atualmente defendendo as cores do Nottingham Forest, da Inglaterra, John ficou em evidência com a grande campanha do Botafogo na temporada passada e muitos torcedores já cobravam sua convocação desde 2024.

"Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado", afirmou, em coletiva nesta quarta-feira. "Está sendo tudo um sonho estar aqui na seleção, com grandes profissionais como Taffarel e Ancelotti. São grandes figuras para a seleção, então estar aqui para mim não tem preço. Estou muito feliz, contente".

Mesmo atrás de Bento e Hugo Souza, John não desanima e quer aproveitar a chance da melhor maneira possível. As recentes contusões de Alisson e Ederson podem abrir brechas na seleção menos de um ano da Copa e a meta é mostrar serviço.

"Vou encarar todos os dias com uma oportunidade. Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor. Vão ser dois jogos difíceis (contra Coreia do Sul e Japão). Tenho certeza de que vamos fazer grandes jogos e espero ajudar da melhor forma possível", disse.

Revelado pelo Santos, John praticamente não jogou. Foram algumas negociações até se firmar e se destacar. Ele ressalta esse momento e garante estar pronto para o que vier pela frente. "Sempre sonhei com esses momentos de títulos, seleção brasileira, de jogar na Europa... Foram momentos difíceis. No Santos, ainda tive um período de adaptação ao profissional, fiquei um bom tempo sem jogar e perdi uma Libertadores. Depois fui para o Inter, joguei na Espanha e voltei (ao Brasil) para o Botafogo, onde fui muito feliz e conquistei grandes títulos. Tudo que vem acontecendo na minha vida é um sonho", avaliou.

"Amadureci muito. Foram momentos difíceis, onde tive que me apegar à minha família, à minha mulher e aos meus filhos. Amadureci como ser humano, pai, homem. Como atleta profissional, evoluí bastante, me dedicando e trabalhando cada vez mais, entendendo os momentos e o processo. Tudo serviu de grande aprendizado para mim."