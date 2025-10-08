Topo

Jogo do Fluminense hoje: veja o que vale o duelo contra o Mirassol

08/10/2025 09h35

O Fluminense visita o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em confronto adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o Tricolor das Laranjeiras, a partida é fundamental pensando em suas metas no torneio nacional.

Veja o que está em jogo:

Posição no 1º turno

O Fluminense ainda tem dois jogos a cumprir no primeiro turno do Brasileirão. Se vencer ambos, pode entrar no G6 da classificação da primeira metade do torneio.

Encostar no G6

Sétimo colocado, o Fluminense soma 38 pontos e busca uma vitória para encostar no próprio Mirassol, sexto colocado, com 43 pontos.

Manter a invencibilidade

O Fluminense não perde há quatro jogos no Brasileiro ? uma sequência de três vitórias e um empate. O time carioca também está invicto fora de casa nos últimos três compromissos ? uma vitória e dois empates. Por fim, a equipe também defende uma série positiva desde a chegada do técnico Luis Zubeldía.

Balanço da temporada

Será o 65º jogo do Fluminense em 2025. Até o momento, a equipe soma 31 vitórias, 17 empates e 16 derrotas.

