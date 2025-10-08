Topo

Jogador do Sevilla é formalmente acusado de agressão sexual, diz jornal

08/10/2025 17h33

O atacante Rafa Mir, de 28 anos, teria sido formalmente acusado nesta quarta-feira de agressão sexual "com uso de violência" na justiça espanhola. O caso aconteceu no ano passado, quando o jogador defendia o Valencia. Agora, o atacante defende as cores do Elche, que o contratou por empréstimo junto ao Sevilla, clube que detém seus direitos. As informações são do jornal "Las Provincias".

O episódio teria acontecido no dia 1º de setembro de 2024. O caso também envolve um amigo do jogador que participou da agressão, Pablo Jara.

Os próximos passos

O próximo passo para Rafa Mir seria comparecer ao tribunal no dia 13 de outubro. A justiça espanhola teria decidido que há "provas, não mera suspeita", e apontaria dois episódios de agressão sexual envolvendo violência contra a denunciante de 21 anos, que Mir teria conhecido em uma boate e que concordou em ir à sua casa na data de 1º de setembro.

Como consequência, Rafa Mir se encontraria detido sob uma fiança de 12,5 mil euros (cerca de R$ 77,6 mil), e Jara está detido sob fiança de 5.000 euros (aproximadamente R$ 31 mil).

Rafa Mir

CRISTINA QUICLER / AFP

De acordo com a decisão judicial, o primeiro episódio de agressão teria ocorrido na piscina, enquanto o segundo teria sido feito no banheiro. "Em ambos os casos, houve relação sexual, com o homem inserindo os dedos nela sem o consentimento dela, apesar de a vítima ter pedido para ele parar, soltado e empurrado", explica.

Por fim, o passaporte de Rafa Mir teria sido revogado. Além disso, ele também teria sido proibido de sair do país, e recebeu uma ordem de restrição de 500 metros e nenhum contato com a vítima e a outra mulher que apresentou a queixa contra seu amigo Jara.

