Inglaterra x País de Gales: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso
A Inglaterra terá pela frente o País de Gales nesta quinta-feira, em jogo amistoso. O confronto será realizado às 15h45 (de Brasília), em Wembley.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chega a Inglaterra
Líder do Grupo K das Eliminatórias com 15 pontos, a Inglaterra vem de uma goleada sobre a Sérvia. A seleção têm uma invencibilidade de oito jogos oficiais. No entanto, em seu último amistoso, perdeu para Senegal.
Como chega o País de Gales
O País de Gales, por sua vez, foi derrotado pelo Canadá em seu último compromisso. A seleção ocupa a terceira colocação do Grupo J das Eliminatórias, com 10 pontos.
Prováveis escalações
Inglaterra
Henderson; Spence, Konsa, Burn e Lewis-Skelly; Anderson, Rice e Rogers; Saka, Kane e Rashford
Técnico: Thomas Tuchel
País de Gales
Darlow; Williams, Mepham, Rodon e Davies; Ampadu, James, Thomas e Wilson; Johnson e Moore
Técnico: Craig Bellamy
Arbitragem
Árbitro: Urs Schnyder
Assistentes: Marco Zürcher e Benjamin Zürcher
VAR: Lukas Fahndrich