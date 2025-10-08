Inglaterra x País de Gales: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

A Inglaterra terá pela frente o País de Gales nesta quinta-feira, em jogo amistoso. O confronto será realizado às 15h45 (de Brasília), em Wembley.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

"It's a great opportunity to show what we can do." ?@MarcGuehi13 on the mindset of the #ThreeLions players. pic.twitter.com/f5kneoMkyg ? England (@England) October 8, 2025

Como chega a Inglaterra

Líder do Grupo K das Eliminatórias com 15 pontos, a Inglaterra vem de uma goleada sobre a Sérvia. A seleção têm uma invencibilidade de oito jogos oficiais. No entanto, em seu último amistoso, perdeu para Senegal.

Como chega o País de Gales

O País de Gales, por sua vez, foi derrotado pelo Canadá em seu último compromisso. A seleção ocupa a terceira colocação do Grupo J das Eliminatórias, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Inglaterra

Henderson; Spence, Konsa, Burn e Lewis-Skelly; Anderson, Rice e Rogers; Saka, Kane e Rashford



Técnico: Thomas Tuchel

País de Gales

Darlow; Williams, Mepham, Rodon e Davies; Ampadu, James, Thomas e Wilson; Johnson e Moore



Técnico: Craig Bellamy

Arbitragem

Árbitro: Urs Schnyder



Assistentes: Marco Zürcher e Benjamin Zürcher



VAR: Lukas Fahndrich